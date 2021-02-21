《老照片說故事》腳踏車和我結交八○年

七○年代，作者三個兒子都用這輛舊車學會騎車。

腳踏車在人們生活中作用很大，回憶起來，我和它相交已有八十多年的時間。

抗戰前幾年，我四歲時在南京，家住三牌樓狗兒巷，父親的工作地點在古剎金陵寺附近，有時把我放在腳踏車前桿上，帶我去玩。記得路邊有條小溝，有一次只顧說話，車衝進了溝；好在溝不深，也沒有水。那一幕一直留在我童年的記憶裡。

一九四六年，我十四歲，家在杭州開元路比勝廟巷，上初中一年級，班裡的郭同學常騎「三槍」牌腳踏車來上學，聽說他父親是海員，從英國 帶回這種世界名車。那時車行裡有出租業務，以小時計價。我租車在開元路學騎，學會操縱後很高興。不久，父親給了我一輛二十六吋小車，我情緒高漲，曾多次沿白堤和蘇堤、繞西湖騎上一圈。

不久，杭州玉泉游泳 池落成，它是杭州第一個大型游泳池，我們幾個同學騎車去看開幕典禮。那時我騎車莽撞，不小心翻倒，膝蓋畫了大口子，到現在傷痕仍很清晰，提醒我七十多年前的往事。

一九五六年冬我們夫妻倆婚前去看望在戶縣的老同學，對方有輛闊胎的美國牛頭車；她想學車，我就在後面扶著車跑，大冬天汗淋淋，心裡很甜蜜，她也初步有了門道，留下了難忘的青春記憶。

婚後一九六○年有了孩子，我們倆教學任務重，找不到幫忙看孩子的，那時公社化沒有人出外打工；後來領導幫忙，找了二十里外岩村的一位農村老太太照看，我們周日天步行去看孩子，早出晚歸，走得很累。當時全校只有兩輛自行車，一位家在外縣的老師有輛舊車，他周末要趕回去忙自留地，另一輛是配備給書記外出開會用的英國藍鈴車，他周日沒有事，我曾借用過幾次，感到有車就是方便。

當時置辦一輛自行車是家中大項，屬於幾大件之一。一九六四年我們買了一輛飛鴿加重車，是特地為農民運重東西設計的，二百二十元，花了三個月的工資。此後周日外出，重現我兒時景象，兒子坐在前面橫桿上，我騎上後，妻子跳上來坐在後面貨架上。一家出行，體現陝西「自行車全家帶，老婆孩子全坐上來」的新風尚。後來有了老二，一開始，妻子抱著孩子，一家四口仍然全家帶；孩子大了一點，兩個孩子擠在前桿仍可對付；孩子再大了，在寄賣行裡買了輛舊坤車（女士自行車），妻和我各帶一個。

文革時期下鄉下廠多，家裡又有了老三，白天老岳母照看，下鄉的地點近的也有七、八里，妻子傍晚一定要趕回來，那輛舊車起了大作用。

八○年代前，城裡人上下班、接送孩子，都需要自行車，馬路上是自行車的海洋。上海的永久牌、天津的飛鴿牌是最吃香的牌子，是訂婚、結婚必備的「三轉一響」之一。家裡三個男孩飯量大，定量不夠吃，我曾和同事一起，從咸陽騎加重車翻過兩道塬，去禮泉縣的店張鎮集市買麥子；麥子用長長的帆布袋裝好，啟程前在路邊攤吃碗泡饃趕回來，來去一百二十多里，用了整整一天，車子在那個時期立了大功。

三個兒子大了，一個個學會了騎車，慢慢地，老大可以帶媽媽。一年春天，老岳母也在，我們決定帶她去順陵看武則天母親的墓。老太太高度近視，一輩子都沒坐過自行車，心裡有顧慮。我們耐心說服，終於成行。

一九九三年小兒子大學畢業分派到西安，離我們咸陽四十里，我們給他買了最新型的永久車。不到一個月，他一次進小賣部買點東西，不到五分鐘，出來車已被偷走。我們又把家裡最好的一輛車給了他，不久又被偷了。這回我們讓他把家裡那輛舊坤車騎去，他放在單位的車棚裡，後來也不見了。那個年代丟車的事常見，有時警察 破獲盜伙集團，起出的贓車幾百輛，擺滿公安局的大院。

二○○七年我們到加拿大，發現有人把不喜歡的自行車就當垃圾處理，我感到很驚訝；在中國再爛的車也捨不得丟掉，修修補補都能對付著用。我拾了輛舊車，憑我幾十年的經驗，車子什麼毛病都手到病除。後來我又拾了一輛二十八吋的，就把那輛小點的放在路邊草地上，結果一周後它還在那裡。

我年屆九秩，現在到了和腳踏車說「再見」的時候了。