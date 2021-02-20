燒鍋爐的第一個夜班（上）

一九五九年國慶節，全國首次給右派分子摘帽。校黨委同意給我摘帽，但上報到太原市委文教部審核時未能批准，原因是我未經過體力勞動改造，一直坐辦公室。這是黨委副書記兼主管後勤的劉副書記私下透露給我的。

他的意圖很明顯：一是叫我不要灰心失望，二是叫我思想有所準備，不能坐辦公室了，要進行體力勞動。果然，節後數日，人事處把我從勤工儉學辦公室調到總務處，和園林工人一起在校園內種花栽樹，上班下班，八時工作制，倒也不累，甚至可說輕鬆愉快。

可是好景不長，這樣的日子只有一個來月。冬季來臨，太原天氣寒冷，每年十一月十五日開始給室內供暖，於是又把我從園林組調到鍋爐房燒供暖氣鍋爐，該鍋爐房只有一台鍋爐，專供理化樓的暖氣。每年寒冷季節供暖三個月。

上班的第一天，總務處管理員就通知我上夜班，從下午十時到翌日上午六時。當天下午我穿了一套黑色粗布工作服，戴了一雙藍色帆布手套，提前半小時到了鍋爐房。

值班鍋爐工李師傅見到我說：「小黃，你來接班？」我說：「是。李師傅，請你給我講解一下如何操作，好嗎？」

李師傅說：「操作很簡單。燒鍋爐是一件力氣活，又髒又累，不像坐辦公室那麼輕鬆。」說完，他示範了一下向爐膛內添煤的動作。這是台三、四○年代的老式鍋爐，全是手工操作。只有兩台儀表：壓力計和水位計，還有一台鼓風機。

李師傅叫我時刻注意兩台儀器的數據，火不旺時開動鼓風機，向爐膛內送風助燃；下班前要清一次爐。不到半小時，講解就結束了。

鍋爐房就在理化樓一側，李師傅下班了，我一個人孤零零地坐在爐門前。李師傅下班前，剛清了爐子，爐火熊熊，燒得正旺；壓力計、水位計的數據很標準，不過我還是憂心忡忡，擔心這個夜班如何能安全度過，下班前如何清爐？爐火滅了怎麼辦？我坐在爐旁，又孤獨又惶恐。

忽見爐房門向裡一推，總務處藥副科長進來了，他穿一套黑色中式棉衣，手拿一副帆布手套。我心裡有點疑惑，深夜了，教學大樓、圖書館 閱覽室的窗戶已無亮光閃出，教工們大都開始上床睡覺了，他來幹什麼？

他見我疑惑的眼神，微笑看說：「小黃，一個人第一次在鍋爐房值班，心裡有點不踏實吧？」我說：「不只是不踏實，而且心裡有點害怕。」他說：「這很自然。我是來陪你一、兩個小時，示範一些程序的操作。」說完，他把棉衣一脫，隨手扔給我，我把它放在我的座椅上。

➤➤➤燒鍋爐的第一個夜班（下）