疫情中待在家裡上網看電影 ，竟然看到六十多年前，我第一次參加演出並給主角配音的電影「黃河飛渡」。

這是一九五九年，在長春電影製片廠拍攝了十個月的彩色故事片，為了拍攝出黃河巨浪的壯美氣魄、峽谷山勢的險峻可怕，劉國權導演 堅持外景全部在實地拍攝。

因為峽谷沒有電，交通不便，不通汽車，所有物資全靠牲口運輸，生活非常艱苦；夜晚黑燈瞎火，靠煤油燈、手電筒度日，很是寂寞無聊。

外景在黃河峽拍攝了五個月，那是我非常難忘的歲月，也是一生中最美好回憶。在近百人的攝製組中，十八歲的我是最年輕的一個，除了愛讀書外，對什麼都好奇、都喜歡學習。我是一名話劇演員，一到「長影」卻瘋狂地熱愛上電影事業，認為它比舞台劇 更能完美、更多手段地表現藝術。

那年正趕上全國「大躍進」，每個省成立了電影製片廠，我們劇團團長被任命為廠長，話劇編導變成電影編導，我被培養成第一批電影演員。那時沒有「明星」的概念，但是連傻瓜都知道，你在舞台上演得再好，只有本市的人知道你；如果你演紅一部電影，全國的觀眾就都知道你。

儘管社會上在批判名利思想、「白專」道路、一本書主義，大家都想把出名的思想掩蓋起來，努力鑽研業務。當時施行的是老廠帶新廠，由長春電影製片廠提供攝製組全部人馬、導演、少量演員。我們省出劇本、出大部分演員、出資金，剛組成的攝製人員跟著學習，兩廠聯合製作。

劉導演到蘭州挑選了九位演員，非常幸運的有我，其中還有一位歌舞團的舞蹈演員，他是藏族，善於騎馬，片中有多場騎馬、賽馬的戲。百分之八十的戲都是在黃河上游的峽谷裡實景拍攝，當地有個村莊，叫果園魏家，我們攝製組就住在農民騰出的房子裡，自己開伙。

導演給演員的首要任務，就是整天穿著戲服，把自己曬黑，把戲服曬舊。導演要求演員在黃河上跟水手學划羊皮筏子、學騎馬，學唱當地民歌「花兒」。

由於我的臂力好，力氣大，可以載五、六個乘客划羊皮筏子過河，其他演員都不敢單獨划羊皮筏子過河，萬一在河心的大浪中被沖下去，自己又沒有足夠的力氣拚命掙脫激流划向岸邊，那是非常危險的。

峽谷裡黃河變得比較窄，水急浪大，雖然岸邊有幾位黃河上最好的水手可以急救，但是萬一筏子被浪打翻，即使真正的水手被救上來，是死是活，還是要看自己的造化。

第二個任務是練騎馬，黃河對岸是炳靈寺石窟，劇組調來幾匹訓練有素的軍馬，我們整天在山坡和乾涸的河道裡練騎馬。

➤➤➤第一次拍電影（下）