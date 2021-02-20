《老照片說故事》「修飛機」的老爸

作者父親立川市美軍機場工作的留影。

「媽！老師問家長是做什麼的？」「跟老師說是修飛機的。」小學老師都要問家長的職業，老媽的回答讓我一直記在心裡。小小年紀，有時也會納悶，飛機哪來的這麼多毛病，天天要去修？

老爸一九一八年出生在北平，三歲時，我祖父應聘到新成立的河南鞏縣兵工廠任職，舉家遷到鞏縣；十二年後祖父回北平養病，從此家道中落，幾個大點的孩子都要自己找事餬口。老爸繼續留在鞏縣兵工廠學藝，在該廠的藝徒學校結業後，成了廠裡的技術員。所以老爸由童年長成到青年，全都是在鞏縣過的。

一九三七年抗日戰爭爆發，次年老爸隨著鞏縣兵工廠遷往四川瀘州。抗戰後期，他考入中國航空公司，時年二十五歲，派駐印度加爾各達中航修護總站當機械員，抗戰勝利後調回上海龍華站，經同事介紹，與老媽結為連理。國共內戰時，他又調到台北松山站，中航投共後，他轉到台南民航空運隊（CAT）任職，後來改組成為亞洲航空公司，一直幹到五十五歲退休，老爸一生「修飛機」修了三十年。

一九五一年，當我母親懷我臨盆在即，老爸被公司外調日本 。因為我姍姍不願出來，他遲遲不能成行，公司又十萬火急催他上任。最後我早上六時在台南空軍醫院露頭，他當日下午即登機赴日，因此我的小名叫「待東」：等待去東京 。那個時代生孩子都是同一宿舍裡的媽媽們來幫忙，男主角可以拍拍屁股，一「飛」了之。照片是他那年在東京的立川市美軍機場工作的留影。

一九五一年正是韓戰時期，據後來解密的文件顯示，民航空運隊當時已私下賣給了美國 中央情報局，幫美國運送韓戰所需的輜重和人員。我想那時老爸不過是一個低層機械員，僅負責上面交代下來的活。飛機送什麼客？載什麼貨？他一定不清楚，後來在家也從未聽他提過美國中情局。

在日本上班，有外勤加給，老爸在日本過得很愜意，到處旅遊，家裡還留有他和同事遊富士山，在半山腰雪地裡照的相片。不過這也苦了老媽，所以他在日本待了一年就請調回台灣，如果長駐日本，這個故事也許就要用日文寫了。