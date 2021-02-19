二○六兵工廠意外（下）

過了一個多小時，裝藥室內爆炸聲方停息，車間內火也已熄滅，消防隊仍持續向內灌水，滾滾濃煙還不停往上升。裡面溫度太高，還是不能進去。聯勤總部來電，馬上要派人來查看，廠長、副廠長、工務長，各自回辦公室做準備。

爆炸怎麼發生的？死傷人數有多少？財物損失有多大？接下來的訂單怎麼辦？諸多善後問題等待處理。其中第一要務是調查事故發生原因。第二天風平浪靜，一早上班，我帶水電所兩位老師傅，會同其他單位調查人員，踏進大火燒過後烏漆麻黑的車間。像戰爭過後的廢墟一樣，車間裡混亂景象，怵目驚心。空氣中充滿嗆鼻煙味，屋頂部分已倒塌，露出天光，地上到處都是燒成焦炭的桌椅、櫥櫃、設備、工具，甚至有幾處血跡斑斑。我的任務是檢查電路系統，查看爆炸是否因電線短路引起。

我帶著領班從車間的主供電箱查起，裡面的無熔絲開關、匯流排、電纜線都被高溫 融化，沒看到電路短路現象。接著逐段檢查車間的配電系統，電線絕緣外皮都被融化，裸露出銅線，也沒找到短路點。檢查判斷，電路系統沒有異常，不是事故起點。知道爆炸事故不是因電路系統引起，我才放了心。

下午調查小組開會。每個單位報告檢查結果後，安全室總結：爆炸是從彈藥生產線的最後一個工位開始。那個工位的火藥已裝進藥包，只待塗膠封口就結束。因為那裡的炸藥爆炸威力最強大，工位附近的輸送帶桌椅全炸成一團，判斷應該是爆炸起始點。其他都是稍後大火引起的損毀。

為什麼這個工位出問題？研判是靜電火花引起。靜電火花或許是作業員進門時，沒有握穩靜電消除銅柄，消除身上靜電，或沒戴好連接至工作台的靜電手環，也可能是作業時腳沒有確實踏在接地板所產生。

一個裝藥室車間，領班、輔工、作業員共三十多人，靠近門口的，離爆炸點遠的工位，大多逃了出來；爆炸點附近的，當場就死亡或負傷，沒幾個能逃得出來。調查小組決定：事故的原因可以對外公布，傷亡人數、財物損失是國家機密，不能公布。

那時還是戒嚴時期，外島前線的炮聲未歇。二○六兵工廠的生產任務繁重，傾毀的車間須盡快整修，恢復生產。水電所加班加點安裝車間配電系統，三個月後，裝藥室煥然一新，回復生產運作。

那次事件過後的懲處，工務長、安全室主任申誡、火工所所長記小過。我們水電所因迅速完成重建後的裝藥室水電工程，發放獎狀及獎金。

一九七八年，二○六兵工廠搬離台北市區，遷至三峽山邊。新廠區占地遼闊，裝藥室分布在隔絕的山谷裡，許多危險的裝藥工序改成自動化，安全設施也更完善，沒有再發生過爆炸事件。

➤➤➤二○六兵工廠意外（上）