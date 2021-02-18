二○六兵工廠意外（上）

「轟隆！轟隆！轟隆！」一聲接一聲的巨響，火工所裝藥室的女作業員，有的制服破碎，有的頭上冒著煙，有的光著腳，有的臉上、身上沾著鮮血，沒命似地從車間裡奔出來，一面跑，一面瘋狂地叫：「快逃！快逃啊！」上午十時多，我正在水電所辦公室，離裝藥室很近，聽到爆炸巨響和吵雜聲，快步走出，走在門口路邊正好看到這驚恐的一幕。

一九七六年七月，台北市基隆路的二○六兵工廠，發生了重大的爆炸事件。當年我二十九歲，軍階少校，任職於水電所，目睹了全部經過。那時是威權時期，報紙完全沒有報導這起爆炸事件，只有幾位當事者、目擊者知道。我不是當事者，是目擊者，還負責爆炸原因的鑑定，及事故現場的善後。

「噹噹！噹噹！噹噹！」兵工廠的兩部救火車，鈴聲緊急，飛駛而來。火工所的裝藥室有十多個，每間裝藥室有兩個教室大，容納一條彈藥裝配生產線。裝藥室都是獨棟建築，四面有兩公尺高、一公尺厚的水泥掩體，只留一個狹小的出入口，萬一發生事故，只毀壞一棟建築，災害不致向外擴大。疾駛而來的救火車停在掩體外圍，幾位消防員拉著水帶，接上消防水栓，從掩體外從高處向內灌水。

裝藥室內悶雷似的間歇爆炸聲持續不斷，碎片雜物四處飛散，濃煙上竄，火勢正猛烈地燃燒。沒多久，橘紅的火苗從屋頂竄出，發出「劈啪！劈啪！」碎裂聲，接著房頂「轟！」的一聲崩陷，掀起一陣旋風，將大股黑煙噴到半空中。熱氣、煙氣、爆炸聲，一陣接一陣；遙遠圍觀的我們，看得都心驚膽戰。

沒多久「哇嗚！哇嗚！」「噹噹！噹噹！」的聲音由遠而近，台北市信義區、松山區的救護車、消防車也緊急趕到。北市消防隊員最勇敢，水管接上消防栓，拉著就奮不顧身地向內衝。他們不知道爆炸起火的車間是迫擊炮彈的裝藥室，我們都替他們捏一把冷汗，幸好他們衝進掩體內，還沒踏進裝藥室車間，發覺不對，迅速撤退，否則後果不堪設想。

火工所所長是高我兩屆的學長，臉色凝重地站在我旁邊，傷亡必不可免，現場正慌亂，能跑出來的人都跑出來了，但因火勢正旺無法進入，裡面多少人傷亡無從查起。不論傷亡多少都是他的部屬，他憂心如焚，看著焚毀中的車間，盤算著要如何對受害家屬交代及如何善後。我瞭解他的憂慮，幫不上忙，只能調集水電所員工，準備大火稍息後，就進去搜尋。

沒多久，廠長、副廠長、工務長陸續趕來，我把他們請到水電所會議室。台北是首善之都，松山區的二○六兵工廠發生了爆炸事件，口耳相傳，很快就會傳開；戒嚴時期，這種意外事件是生死大事，如何應對需先準備。廠長在水電所會議室召開了緊急會議，決定侍從官做對外發言人，統一口徑，說明爆炸事件經過。至於事故原因，等調查完畢再說。除發言人外，其他人一律不准對外發言，以免混淆視聽。基本定調後，會議才結束。

➤➤➤二○六兵工廠意外（下）