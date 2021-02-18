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《老照片說故事》永遠的白銀阿姨

文、圖／季園
一九五○年於台灣鳳山，白銀阿姨抱著五個月大的作者弟弟。
一九五○年於台灣鳳山，白銀阿姨抱著五個月大的作者弟弟。

從新聞報導中得知父母親一生的摯友──白銀阿姨走了，真是來得太突然，太震驚又太令人難以接受了。

她與父母親相識於一九四九年的鳳山，那時兩家人合住在一棟日本人留下來的日式官舍，彼此相互照顧扶持著，開始了在異鄉的新生活。由於她在家女孩排行第四，所以要我們叫她四姨。

之後，兩家人分別搬到了北部，仍保持著來往。

記得在那物資缺乏的年代，我最盼的就是四姨的來訪，每次還沒進家門，聽到她那鏗鏘有力的聲音，就暗喜今天有牛肉餃子吃了。每次四姨都會慷慨地帶一些上好的牛絞肉，大家一起邊包餃子邊說笑。

那幅畫面至今雖然已經過了一甲子，但依舊能感受到當時的歡愉氣氛。

記得有一年她的生日，在她北投的家來了一批快樂兒童和家長們為她慶生，因著信仰關係，桌上擺滿了各式牛肉變化的菜餚，著實享受了一頓豐盛的牛肉宴。

由於家父是「白色恐怖」的受害者，那時許多老友都紛紛走避，唯有四姨是少數不離棄的朋友之一，仍如往常的來探望媽媽，並慷慨的支助我們。她教會了妹妹們唱「我家門前有小河」，「杜鵑花」是她經常哼唱的一首歌。

最後一次見到她時，是在父親的葬禮上，一晃眼的功夫，父母輩的老友幾乎都已遠去了，但他們質樸的友誼及無私的奉獻，給後人留下了綿長的懷念與景仰。

四姨，謝謝您對我們的照顧，也祈求您的真主賜福於您的子孫們。

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