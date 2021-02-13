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《老照片說故事》中山圖書館及往事（上）

文、圖／千里人
廣東省中山圖書館的借書證。
廣東省中山圖書館的借書證。

時光流逝，往事如煙。我青年時代的生活，大都在大陸渡過，過往的情景不時浮現在我的腦海裡。

一九六○年我自武漢學院回廣州後，精神疲憊，思想混亂，沒有工作。為了避免終日待在斗室的寂寞，很想找個可以寄託精神的地方，以便把波動的情緒平靜下來，於是想到中山圖書館

它位於廣州市文德北路，宮廷式的建築，右鄰是「中國作家協會廣東分會」，藏書相當豐富，而且當年有些書在外邊已奉令封卷打入地庫了，但居然從那兒仍可借到，如：「紅與黑」、「當代英雄」、「傲慢與偏見」等。

館內設有兩個閱覽室，而閱覽室的寬敞、光猛，對於當時的讀者來說，實在是一種享受。樓下南邊那間內借閱讀處，往往座無虛席，有幾位朋友在那裡整整度過了四、五年的時光。他們都說：「慶幸尚有這樣的容身之所。」至於二樓的報刊閱覽室，找全國報紙和雜誌閱讀的人還多著呢。

不過最值得回味的，是閱讀之餘走到館外的庭院，在綠蔭樹下的長椅稍作休息，可以領略到鳥語花香的意境。或者到門前的方形池邊，倚著欄杆觀魚嬉戲，又另有一種樂趣。大概正因為這樣吧，那兒當年成了「閒散知識分子」的聚會之所。

我之所以稱他們為「閒散知識分子」，是因為這些人都沒有固定的工作，偶爾做十天八天的散工，馬上又失業。

不過，那時亦有幾個國內的作家閒來時到那兒走走。我最先遇見的是沈仁康先生，其次是秦牧先生和蕭玉中校。他們都是我中學時代所認識的，曾見過了幾次面。

➤➤➤中山圖書館及往事（下）

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