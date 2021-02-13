我們的村子分新、舊兩條村，每條村的正面和側面都有池塘，俗稱「眼塘」，又長又闊，全部都和附近的河涌及稻田有一個或幾個出口相通，所以不愁没有魚類聚集；也因為夠深，愈聚愈多，真是濟濟一「塘」，豐富無比。且都是鹹淡水交界的優良品種，如曹魚、鯉魚、鯽魚、烏魚、鯇魚、鯿魚、鯰魚等，還有各種蝦蟹和黃蟮、白鱔……從來不需刻意施放魚種，一切都是自然生長。

每次要抽亁眼塘捉魚，都是村中一大喜事，因為不但公家得到漁獲，村民也可以「撿魚尾」。那時没有抽水機，首先由生產隊派出六、七個強壯大漢，每人使用一架木製手搖長水車，一字排開，放進眼塘中，轟隆轟隆齊抽水。因為要不停搖動水車的兩條把柄，起初塘水滿溢時還没什麼，隨著水位不斷下降，水車愈來愈傾斜，便覺非常吃力。

在他們的不懈努力下，塘水一寸寸地乾下去，塘泥露出的面積愈來愈大，直到臨近尾聲時，塘中的魚兒絕大部分都向眼塘中間凹陷處聚集，特别是靠近一排水車的那個「大水氹」之中；此時，只見牠們狂蹦亂跳，左衝右突，激起陣陣水花，令塘邊圍觀的孩子們心花怒放，指指點點，議論纷紛。

最後，塘水亁到差不多了，生產隊長一聲令下，搖水車的只剩下一人在繼續抽水，其他的都落到塘中下手捉魚，從塘尾開始，步步推進。此時，不但本來在塘邊的小孩，還有許多男女大人，也立即從家中及時趕到，大家揹著魚簍，踏著塘泥，跟在那幾個為公家捉魚的人後面，亦步亦趨。前面的人用雙手在水中和泥裡不停地摸，他們也跟著摸，希望捉到漏「摸」之魚，俗稱「撿魚尾」。

尤其是一些特别滑溜且警惕性高的魚類如生魚、烏魚等，前面的人只要用手輕輕一碰，便像支箭似地從他們的胯下向後竄去！此時，即使他們想轉身去追也來不及了，因為後面有幾十雙手在等著呢！只見大家七手八腳，爭得不亦樂乎，平添一片熱鬧的氣氛。

還有，只有「撿魚尾」的人，才有耐性去撥開塘邊的水草叢，找尋藏在那裡的生魚、鯰魚、黃鱔和白鱔，以及探手入大樹根下，掏出一條又一條鰍魚。就這樣，他們雖然捉的是「二手魚」，但也各有各的收穫。

當一切完滿結束，水車陸續撤下，成籮成筐的公家漁獲被抬走之後，便要從外河引水灌塘，還原其本來面貌。就在這引水的過程中，很多被大家捉漏了的魚兒，會張開口向天呼吸，在水中或浮或沉，此時「撿魚尾」的人，便抓住機會，紛紛舉起撈網，作最後出擊，又來一個「大掃蕩」。

毫無疑問， 所有「撿魚尾」的男女老少，都懷著非常興奮、十分愉悅的心情。第一，有魚可捉，能不興奮嗎？第二，也是最重要的，無論收穫多少，都歸自家所有，不必「上繳」。捉得多，可以立即拿到墟上去賣，捉得少，回家晚餐當餸菜，也不錯呵。

其實，不止生產隊抽亁大眼塘時有人「撿魚尾」，任何時候，只要有人攔起一段河道抽亁捉魚，便有人「撿魚尾」，大家樂此不疲。如今想起来也覺得非常有趣。