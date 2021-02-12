上世紀六○年代，大陸政治掛帥，過年的氣氛相對淡薄，但在農村，寫揮春還是不可或缺的。

起初，是村民上門叫我代寫，後來，我索性在生產隊門口，擺了一張小桌子「為人民服務」，方便大家。橫豎雜貨鋪子也在附近，於是紅紙由他們自己即時去買，毛筆和墨汁，我則從家中拿出來。

當我專心一致揮筆時，孩子們紛紛圍攏來看，有的還熱心下手幫我拉紙，甚至天真地對著寫好的揮春用口吹，希望它快乾。

我想，如果不是使用中華牌墨汁，他們一定會非常樂意為我磨墨吧。我還一面寫，一面教他們認識揮春上的字，譬如「恭賀新禧」的「恭」字，就是他們不常見的。至於揮春的內容，在那個動輒得咎的「革命年代」，我必須頭腦清醒，左斟右酌，想清楚哪些該寫，哪些可能觸雷，絕對不能照搬「老一套」。

「恭賀新禧」、「新年快樂」當然沒有問題！而「平安是福」、「四季吉祥」、「龍馬精神」、「身壯力健」、「出入光輝」、「老少平安」等，比較中性，雖然不夠「進步」，但也並非「反動」，仍然可以接受。而「財源廣進」，一個「財」字，則屬於「資產階級思想」，早已被打入另冊，提都不准提矣！

其實人人都奉行「窮過渡」，早已「莫財」了，還說什麼「廣進」呀？

當時仍然准許放鞭炮，所以「爆竹聲聲除舊歲，梅花點點賀新年」還是照寫如儀；另外，「天增歲月人增壽，春滿乾坤福滿門」覺得也沒有什麼不妥。

至於「一元復始，萬象更新」，「五星高照」、「紫氣東來」等也是放心下筆。而當時糧食短缺，更要在米缸上貼個「常滿」，表示美好的願望。總之，我心中有數，盡量避開那些「發財」呀，「富貴」呀，等等與社會主義道路格格不入的字句，以策安全。

對著每個求寫揮春的人，我必問清楚他們要貼在哪裡，然後下筆，而且特別提醒那些不大識字的嬸姆，「六畜旺相」和「肥壯猛勇」是專門寫來貼在牛欄和豬圈的，千萬別張冠李戴，貼錯地方呵！

而除了這些普通的揮春之外，村民最注重的，還是買來整張紅紙，要我寫「神龕」，記得「神龕」中間主要的兩行字，右寫：「某某堂上歷代祖先高曾祖考祖妣之神位」，左寫：「南嘸大慈大悲靈感觀世音菩薩之神位」，旁邊還有十六個字 : 「善才龍女、孔雀明皇」；「家堂土地、福德正神」。

我心知肚明，如果按照當時的「政治形勢」，「提高原則」來講，這是百分之百的封建迷信，與「不斷革命」背道而馳！

但是，祭祀祖先是人人必須做的，沒有觸犯法律，甚至有些幹部，也毫不避忌呢。

於是，我理直氣壯，欣然命筆了！而事實上，神龕的格式，除非不寫，否則，也的確是無法變更其內容的！

就這樣，寫了幾年，直至後來我離開了家鄉。而文化大革命中，春節怎樣過，揮春有沒有繼續寫，我就不得而知了。

而改革開放後，「讓一部分人先富起來」，不但「恭喜發財」四個大字，昂然「平反復出」，其他帶有「舊思想」的揮春，也「全面復辟」、「班師回朝」了。

到了後來，甚至發展到不用筆寫，而以機器印刷，大量生產了，此乃後話。