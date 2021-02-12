其中，最大的緞製花，直徑十多釐米，叫懷花，供人們辦喜事婚宴時佩戴。還有各種綢及薄布做的花，因這種花價錢適中，品種又齊全，故銷路最廣。

還有一種由韌紙製成的花，它有個奇特的名字，叫「笤帚疙瘩砸不爛」。今天七十歲以上的老嫗聽到這個名字，一定會有一番美好的回憶和遐想，倍感親切。這是一種最便宜的花，受到小女孩的青睞，花少量的錢就能買上幾朵。

總之，在這裡都能使人買到稱心如意的花，乘興而來，滿意而歸。

鞭炮市上可火爆啦。這裡幾乎都是男人的世界，人山人海，人頭攢動，在滴水成冰的嚴寒天氣裡，有不少商販赤膊站在凳子上，沒有點勇氣是做不來的，成了這年集的一大景觀。

他們大聲叫賣，吹噓其商品的話，伴隨著唾沫星子，沒完沒了的一口氣隨口湧出；有的吼唱著順口溜和各種歌謠，內容非常粗俗，不免引起人們一陣陣哄堂大笑，這大概就是用模特做廣告的雛形吧。

此起彼伏的鞭炮聲和叫賣聲，把人群引的像潮水一樣東衝西撞，人們中被擠得丟帽掉鞋者不計其數。有的人利用這樣的擠搶，就是為了把最響最便宜的鞭炮買到手。有的人則是來湊熱鬧，尋開心的。

鞭炮當中最多的一種就是爆竹，它響聲連續，氣氛熱烈，因它的用場最多，所以銷售量最大。孩子們也把它們單個點燃，有時放在自製的小槍裡點燃。手持點燃後，立刻升空，高約五十多米，繼之在空中爆響，這就是現代火箭的祖師爺。

還有一種叫大煙兒，像我們的中指一樣大小，現已絕跡。點燃時，它會放出濃而黃的煙縷，可手持立刻在牆上寫字或畫畫，字畫亦呈黃色，有時大家比賽，看誰在有限的時間內（大約一分鐘）畫的畫、寫的字最多最好。

黃煙放到一定程度，在無任何預兆的情況下，會迅速放聲爆裂，但是有驚無險。滴滴達是小孩子們最喜愛的年貨，因為它非常便宜，手中攥著幾分錢也能買到它，並且點燃方便無危險。

蠟燭也是這個集上要買的年貨。那時的蠟燭上品，皆為牛油熬製，特點是絕不流蠟油。俗語說，牛油的蠟燭——乾碗兒的，最適合在龍燈上用，甩來甩去不流蠟油。蠟燭多為紅色，有的在表面用金粉寫上字，極少數蠟燭為白色，乃喪家所用。

那時的蠟燭外形呈圓台狀，即上寬下尖，絕不像現在圓柱形的礦蠟。孩子們對小蠟最感興趣了，它是在蘆葦秸的一端，裹上一層棉花再沾上蠟油即成，花幾個銅子兒就能買一大把。

人們在這個集上都是喜洋洋的滿載而歸。有的人既是不買東西，也大飽了眼福開了心，也沒有白來一趟。孩子們更是兩者皆有雙豐收。回家過年啦！

➤➤➤回味趕年集（上）