春節來臨，忽地又回憶起七十多年前怎樣過年，那時過年的年味比現在濃多了。

在那個生產力非常低下的年代，大多數人家的生活過得比較拮据；但是人們都覺得，一年到頭了，全家人辛辛苦苦勞動了一年，過年總要使大人孩子的生活有所改善，吃穿用都要有點新花樣，擠出錢來辦年貨，給孩子添幾件新衣裳，大人們也穿的乾乾淨淨。孩子們盼過年，過年是他們最高興的時刻，吃的好，穿的好，玩的好，小子要啪（鞭炮），姑娘要花兒。

農曆臘月二十六，是我的故鄉年前最後一個大集，也叫年集，像我省其他地方的年集一樣，是別具特色、最熱鬧的一個集，三里五莊來趕集的人成倍增長，多極了。有的人來買過年沒買全的東西，大部分人是閒趕集，看熱鬧，散散心。其中青少年占將近一半，大男孩、小男孩、小女孩，就是沒有大女孩，因為十五歲以上的女孩已到及笄之年，開始守大門不出二門不邁的家規了。來趕集的孩子們是最活躍的人群，他們說笑著、打鬧著，在集上竄來竄去，手中總攥著幾個銅子兒，是大人給的或是自己攢的。

這個年集，還有個專有名詞叫花花街集，因為年畫、絹花、鞭炮占了集的大部分，把集打扮的五彩繽紛，把集抹上一筆濃濃的斑斕油彩。

年畫一條街有各種色彩的圖畫，內容各異、五光十色：城市風光類，有大城市的繪畫圖或是鳥瞰圖，畫面上的高樓大廈車水馬龍，火車、汽車 、輪船、飛機等新鮮玩意，讓人們大開眼界；歷史故事戲曲情節類，如王祥冰魚、麻姑獻壽、龍鳳呈祥、三娘教子等，讓人們浮想連翩，供你隨心所欲地盡情挑選；人物肖像多為俊男美女，愛美之心人皆有之，讓人們大飽眼福。還有一種叫「主子」，像中堂畫一樣大小，有用布做的、有用紙裱糊的，是用來寫家譜的，過年時懸掛在堂屋的中央以祭列祖列宗。

在這條人潮湧動街道的一個隱蔽角落裡，還有一個無言的交易處，這裡是男人的世界，賣的是一種春宮畫，俗稱袖卷。這種畫是捲著賣，按畫的尺寸大小付錢，買賣雙方都不用說話。買妥後把它放在袖筒裡，所以叫袖卷。到合適的地方再打開欣賞。這就是這條街上，一動一靜的奇觀。

花市一條街則另是一番情趣，這裡多為婦女和小女孩。她們面對琳瑯滿目的花，頗感眼花撩亂，興致勃勃地仔細挑選。買花也是以經濟為中心，那時的多數人手頭都比較拮据，物美價廉的花最受人們歡迎。這裡賣的花都是手工製品，花販一大清早就將花插滿釘在牆上的席上，以招引顧客。就這樣，原來一排排單調礙眼的土牆磚牆，突然變得花枝招展，十分亮麗，成了花的海洋。

也因為這裡賣的花以紅色為基調，所以到處籠罩在朝霞一般的氛圍中，另外還有杏黃、藕荷、淺綠和深藍等色的花，還有為當年死了人的家庭準備的大小不等白色花朵。花都是用綢緞、絹和韌紙製成，沒有像白居易說的那種「水灑複泥封」的鮮花。

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