經濟困難時期的年宵品

傳統春節來臨，各家各戶都準備年宵品，有穿的新鞋、新衣，有裝飾用的春聯、剪紙、花卉、頭飾。此外就是吃的花式品種，但那個年代經濟落後，物資匱乏，只能因時制宜，盡量做好。

每年春節，北方人包餃子，餃子像元寶，寓意招財進寶，廣東人無包餃子習慣，用炸油角代替。按習俗，守歲到子時才吃餃子，此為新舊兩年的交接期，也是辭舊迎新的時刻，更具意義。

我家每年必做的是炸油角，這聽起來簡單，做起來複雜。首先炸油角雖要很多油，但靠那時每人每月限量供應半斤花生油（廣州大城市才有）顯然不夠，唯有利用省下來的豬肉票買豬網油，還要半夜起床前往肉檔排隊才可能購到，十分艱難！

豬油解決了，還要用糧票購買白麵粉、雞蛋 做皮，餡料則用花生碎、白芝麻、椰蓉、白砂糖按一比一的比例混合。麵粉與豬油比例按四比一混合，雞蛋適量，在混合過程中要注意慢慢將豬油、雞蛋液加入麵粉中均勻混合，否則不均勻，會使外皮難捏合。

其中關鍵手段是將豬油與麵粉揉合時，要用木棍碾平麵粉糰塊，然後重複摺叠，重複次數越多，豬油與麵粉層次越多，炸出來的油角越香酥，入口即碎，口感好！捏合角皮時要小心操作，即均勻和無裂口，否則油炸時角皮破裂，內餡的白糖溢出，變焦黏在油角表面，外觀不雅。

油角做好了，在其表面放少許麵粉防止黏連，再生爐把油煮滾，按先後次序慢慢放油角，還要把油溫降低，炸出的油角為金黃色為最佳。油角炸好後，將用剩的麵粉糰做糖環，外面圓環，內面五角星，寓意環環相扣，生生不息。春節時有親戚朋友到訪，炸油角和糖環是必備年貨。

還有一種香脆米通（又稱米香），我將半斤糯米浸泡一小時，晾乾後，送往街邊爆米通機小販，交處理費後即爆成雪白米通。拿回家後，用半斤白砂糖，半斤麥芽糖，適量生油煮成糖膠；然後將米通倒入鍋內攪勻，再將黏上糖膠的米通放在長方形鋁盤上，用食用紙蓋好，利用一條圓棍壓平，然後切件裝罐保存。

春節糕點只做兩款，其一是蘿蔔糕，做法簡單。為了口感好，蘿蔔與黏米粉比例為七比一，先到市場買白蘿蔔七市斤，用磨蓉刨絲器刨碎，然後放入鍋內，加適量水煮沸，倒入圓形鋁盤內變涼。再將一市斤黏米粉，適量胡椒粉、鹽，與之混勻，最後加入事先用生油爆炒好的小蝦米、臘肉皮、紅蔥頭餡料混勻，隔水大火蒸一小時三十分；全熟後，揭開鍋蓋，撒上切碎香菜即成。待有親戚朋友探訪時，切件煎香，還可配合生菜白果粥吃，以解肥膩。在經濟困難時期，能買到臘肉皮已夠幸運，將臘肉皮煮軟一樣可以作餡精。

蒸紅糖發糕，是我母親過春節必備年宵品，寓意人、財發高長大。我也學著母親手勢去做，先將麵粉三百克與少量鹽混勻，置一邊，然後把定量豬油、紅糖放在鍋裡隔水融化，放涼後加入適量泡打粉拌勻。另取六顆雞蛋打開，那時無攪拌機，只靠雙手用筷子反覆攪拌，直至出現氣泡，攪的時間越長效果越好，蒸出來的發糕更鬆軟。將以上材料放到一個長方形鋁盤中，將麵粉糰壓平，隔水大火蒸五十分鐘，熄火，然後燜五分鐘，開蓋，加入紅棗切片使外觀美且增加香味。

最後想辦法買幾斤儲藏潮州柑，放在客廳紅色吉利。臨近春節前四十天，預先買幾個水仙頭，用水養著，待到春節期間開出淡淡幽香花朵，放在客廳杯櫃上，讓訪客感到舒適、溫馨。

以上是六十多年前，過春節時自製年宵食品瑣憶，雖然品種簡單，但一家五口人齊齊整整相聚在一起，還是快樂的。自改革開放以後，經濟騰飛，人們收入豐厚，過年的年宵食品有數百種，團年飯有一萬元一桌，高檔的數十萬一桌。但現時我們已移民美國 數十年，加上由於疫情 影響，我們兩老已耄耋之年，很多事都不能親力親為，子女分別另有家庭，因疫情禁足在家，我們只能隨遇而安過春節了！