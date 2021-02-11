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《老照片說故事》一張小鼠畫

文、圖／久彌
作者創作的小鼠畫。
作者創作的小鼠畫。

鼠年過去了，看到自己保存多年的這張小鼠畫，難免想起它所有的特別意義。

我們夫妻一晃已結褵五十二年多了。五十二年經歷了不少因事業或其它原因，長短不一的多次別離，但第一次的別離雖只有一周，卻是最難忘的。

我們六月初結婚，而嬌妻的妹妹十月結婚，要她去作伴娘，並協助張羅各項預備事宜。那時我倆新婚不久，每天都盼望下班回家，而回家見不到她，兩、三天後就失落得不知如何是好，自己單身時是怎麼過的，都全忘了。

家裡有疊擦手用的紙，因見它的吸水性有些類似宣紙，就想過要用它試畫看看，但一直沒作。這夜百無聊賴，隨手拿了張，想用它塗塗聊以自遣，可又不知畫什麼，舉筆茫茫之際，筆從指間滑落，在紙上造成一墨點，不知緣何，竟覺得有些像老鼠耳朵。

古人有點墨成蠅的事，我也就點墨成一隻老鼠，但不成畫，在屋裡負手轉悠，到廚房時，看見她放在池台上的一個葫蘆瓜，想起八大山人曾畫過瓜鼠圖，正好一方面效顰，一方面把她的瓜畫進來作紀念。並題上：「夜永無人，燈下戲墨」補足畫面，記下實情安慰自己。

所以這張小鼠畫雖貌不驚人，卻不僅記錄了我們第一次的別離，見證了我們五十二年來的鶼鰈之情，還要伴著我們繼續前行。

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