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春節分年貨

秦博瑞

春節是中華民族最重要的傳統節日，謂之過年。屆時不管貧窮富貴的家庭，都要準備年貨。富人家殺豬宰羊準備極其豐盛；窮苦人家也要準備比平常素日好些的食物，至少年五更要吃上一頓餃子。這是五十多年前的情形。

上世紀七○年代後期至八○年代，甚至延續到九○年代初期，一到春節，各部門、各單位分年貨成了春節前的重頭戲。在各種生活物資奇缺的時代，要想弄到較充足的年貨，談何容易。體制內的許多單位，先下手為強，一進臘月門就千方百計派人到處採購。可謂是八仙過海，各顯其能。拉關係，走後門，無所不用其極。不管白貓黑貓，拿住老鼠就是好貓。

在這方面，領導機關和掌控物資的部門，大都是不需要自己採購年貨的。下邊送的各種年貨就吃不了用不完。過節期間上述部門，現代版「朱門酒肉臭」的場景處處呈現。當然也有少數領導幹部，春節期間唯恐人家給他送年貨，天天鎖門閉戶，不讓送禮者進門。遺憾的是，這樣廉潔的幹部還是比較稀罕的。

我所在的市級地震部門，屬無權無錢的行政事業單位，清水衙門一個。除了有震情時，門前車水馬龍，到了春節前夕，基本上是門可羅雀；仰仗政府按人定量分給的年貨有限，要想過個較豐盛的年，還是得自己單位去跑。

幸好我們單位的領導是從一個海港城市調來的。他那裡水產行業的熟人很多，年年親自出馬去要黃骨魚，我們每人每年分到的黃骨魚多達二、三十斤。一位來自蘋果產地五蓮縣的工作人員，利用他的熟人關係，年年去拖掛車拉便宜的小國光蘋果五、六十簍（每簍六十市斤），年前人均分一簍還有一些剩餘。我曾去押運過一次拉蘋果的車，一路之上風餐露宿好不辛苦。還有我們在蔬菜產地的下屬單位，為我們準備了質好價廉的大蔥和蔬菜。

除麵粉、大米、豬肉、油脂、雞蛋和白鱗魚（此魚是我們當地年俗必需有的魚，但是只供應單位和軍烈屬，普通農民是不供應的）按計畫供應，由公家出錢購買，做為年貨分發給職工外，還有一樣我們當地年俗中必需要有的──豬頭（含心肝腸等）非常緊缺，單位領導為此犯了大愁。他找著我說：「弄豬頭的事，非你莫属！我聽同志們說食品廠有你以前的同事，這件既艱鉅又光榮的任務就交給你了！」

我二話沒說，第二天就去了食品廠，馮姓經理躲在辦公室裡，唯恐有人去找他要豬頭 。見老熟人去了才出門，嘻嘻哈哈地明知故問道：「這個時候，你來幹嘛？」我說：「無事不登三寶殿，今天求您要豬頭來了！」他問：「你要一個還是兩個？我說：至少得二十個！」他說：「那怎麼行，我沒有那麼多。不信去倉庫看看。」

我毫不客氣地跟他進了倉庫。哇！滿地都是貼著紙條的豬頭。我仔細看了一下紙條上的字，有某某書記，某某部長，某某主任，某某名字……。他指著滿地豬頭說，這些都有主了！我說：「這怎麼辦？」他說：「老同事了，我不能讓你白跑一趟，把冷庫裡的豬頭給你二十個，明天上午九時前來交款拉貨，晚了可就沒有了！」我一聽他满口答應了我的要求，激動地就要給他磕頭！次日派人按時拉回了豬頭，任務圓滿完成，同事們每人分到一個豬頭，皆大歡喜 。

春節分年貨的規矩一直延續至今。但是方法上有了根本性的改變，拿一張卡片，跑一趟超市，所需主要年貨就一次搞定了。

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