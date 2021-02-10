同村鄰居老張要是上午沒走，該有多好啊；面對突然變化，可以透過他捎信告訴奶奶。

那夜，我做夢了，夢裡出現這樣的畫面：年邁小腳的奶奶，從庭院裡走出來，奶奶走路搖搖晃晃，格外小心，她怕路上一旦有一小土崗，將其絆住。此時，奶奶出了門來，踩到一塊滾圓的石頭，打個趔趄，奶奶身體傾斜，眼看失去重心，迅速把一隻手伸出，扶住路邊秫秸編的籬笆，算是勉強未倒；籬笆牆在搖動，她艱難地直起身，繼續走。她站在路邊，朝我回家的方向翹首眺望，沒望見，沮喪地回到院子。她坐不住的，又一次出得門來……。

此時夢醒了，奶奶是不是安全的，讓我很擔心。可是，那時候既不通電話，更沒有手機 等便捷的通訊設備，捎口信是最常用的，現在能讓誰給奶奶捎口信呢？

臘月二十九，我想到同村在縣城立新化工廠上班的張阿姨。張阿姨比我年齡大許多，只見過一面，只知姓張，儘管如此，我還是要去一趟。

天氣很冷，前幾天，剛下過一場雪，太陽出來，雪融化，夜間低溫 ，融化的雪水來不及蒸發，凝成一層薄冰。這樣的道路，騎車最危險。我憑著經驗，只往遠處看，盯著前面的路，把眼界放寬，給自己壯膽。遇到彎道，就把自行車軌跡弧度外擴，減小傾斜度。我小心翼翼，終於騎到這家工廠門口。

見我靠近廠門口，警衛問：「您有什麼事？」我說：「找張阿姨。」警衛一聽，笑了。「廠子規模兩千多人，姓張者眾，誰知道你找的是哪一位？連找的人的名都不知道，會有什麼正經事？」我頓時臉羞成紅布。

接下來，我把來龍去脈敘述一番，把張阿姨的體貌特徵詳細描述。警衛說：「你說的那位，昨天回家過年了。」

我失望而歸，看看老家的方向，想朝著猛颳的西北風吼幾嗓子，讓其把自己的心聲傳出去。哎，想想而已，吼能傳多遠呢？況且是很大的頂風。我嘴動了動，作罷。

那夜未眠，除夕那天，我早早來到值班室，準備完成好值班任務。我剛坐下，門開了，李主任來了。他老家在外地；「主任，您不是早買好車票，回家過年嗎，怎麼沒走？」我說。

「得知你老家只你奶奶一人，正等著你回家過年，我把回家的車票退掉了，今天我值班。你快收拾東西，回家過年吧。」李主任說。

聽罷李主任的話，我感到非常溫暖，眼淚情不自禁地流出來。那年春節，我和奶奶過個團圓年，正月初十，奶奶便駕鶴西去。

➤➤➤回家過年（上）