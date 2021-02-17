我的父親是民工（下）

有一次，父親兩個月才收到一封家信，心裡很難過；為了幫他區分是否丟過信，我們在寄給父親的信編上號碼。寄丟的家信，當然無從查找，工地一路換，我們由此知道，父親打工在外，過的是吉普賽人一樣流浪的生活。

父親從湖南回來過年，沒有說建築工地上活兒有多髒多累，只說當地人嗜辣如命，小寶寶的零食竟然是拿著辣椒啃。幸虧他會做飯，給北方的民工單獨開伙，他們很欣賞父親的廚藝，讓他定時去做三餐，工地的活兒他們替他幹，省去父親很多辛勞。雖說一出門就是大半年，遠離家人，建築工兼廚工的工作能如期拿到工錢，是父親打工歷史裡最暢快的一段。

從湖南回家的火車上，發生的事跟電影 「天下無賊」有異曲同工之妙。我父親有個黑色手提包，寸步不離手。因為沒有座位，他坐在兩個車廂的連接處，提包夾在兩腿之間，手裡攥著提包的把兒，夜裡人睏打盹，醒來發現手裡只有兩個把兒，提包不翼而飛。我們聽著驚出一身冷汗，一年的血汗錢就這麼被偷走了？父親笑著，拍拍肚皮，說，幸虧他早有防備，把錢縫在內褲裡面，誰也偷不走。全家歡呼，要父親趕緊把「臭錢」拿出來。那時人都跟傻根一樣，不捨得通過郵局寄，辛苦錢安全帶回家是對民工的另一個考驗。

我上大學時，在火車上遇到背著行李、滿面灰塵的民工，總覺得那裡有我的父親，好像時光機器倒帶。其實那時父親已經不外出打工，他腸胃不好，再經不起風餐露宿，改為在本地做點小買賣餬口。父親謀生不易，促進我們三個小孩自立自強，盡早經濟獨立，減去家庭的負擔。

來美國 後，我發現體力勞動者一樣受人尊重，而且收入豐厚。父親年輕力壯時，如果有機會出國，憑著他吃苦耐勞，一身手藝，一定會實現美國夢，積攢一筆錢，購買一個莊園或者農場大施拳腳。父親說，這輩子很知足，遇到國家改革開放，生活一年年好轉，樓上樓下，電燈電話，家家有汽車 ，人人有手機，隔著萬里之外，可以通話，還能視頻，這是他年輕時做夢也想不到的。

➤➤➤我的父親是民工（上）