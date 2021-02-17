上世紀五○年代，我一個青少年，聽母親講述「漿補日」說法的由來：逢年過節時，即便連日陰雨，但除夕那天十有八九是晴好天氣，家境寒微人家趕緊洗床單洗被子；一般小戶人家沒有足夠的替換物事，老天爺就特意賜給凡人一個陽光充足的日子，讓人們漿洗、縫補床單被子衣衫，清清爽爽乾乾淨淨過年，這一天就叫做「漿補日」。

不論大年三十還是平常日子，洗床單被子時，弄堂裡就會呈現一番熱鬧景象。我也和別人一樣，在兩條長凳上擱好一塊五、六尺長的木板，把浸透水的床單和被裡撈到板上，橫向捲成蛋卷的樣子，然後往前拉出一尺多，擦上肥皂，用板刷刷，一段接著一段拉。直到整條刷完，放進鉛桶裡，澆上一壺滾燙的開水泡一下，然後搬到水龍頭下的大木盆裡沖洗，一次次從水裡提上來按下去，夠沉夠累，兩條胳膊也得到一場臂力鍛鍊。

洗完了，要絞乾這些大物件更加吃力，一個人不行，得兩個人。各人捏著一頭，同時使勁絞，兩隻手一定要把滴滴答答的床單被裡抓緊抓牢，要是滑脫掉落地上弄髒了，又得重新再洗；而且兩個人的手勢方向必須一致，要麼都向右，要麼都朝左，儘量絞乾。最後「蛋卷」變成「麻花」，不再滴水，分量輕了，連忙攤在有太陽的地方晾曬。

好多人家的家裡沒有那麼大的地方可以晾曬床單和被裡，只好到人行道上找位置，那裡空間大，太陽好，在兩棵行道樹上縛一根筷子粗細的繩子，搭上床單和被裡。那時候，沒有像現代的環保觀念，不會想到濕漉漉的床單被裡沉重的分量，會不會讓行道樹負重荷受折磨；車水馬龍的路邊廢氣塵埃飛揚，會不會在晾曬物上留下潛藏的衛生問題；人行道上掛滿五顏六色參差不一的「萬國旗」，會不會有礙觀瞻。

上大學的時候，學生宿舍的洗衣間，四周是一排水龍頭和水槽，中間有一座一丈多見方的水泥台，供大家洗刷衣物。同學們洗滌晾曬床單和被裡的流程，也是浸濕、擺平、擦肥皂、板刷刷、過水、樹杆綁繩那一套，只是縫被子的做法不同於在家裡。

晴朗的一天，一早洗好被裡晾出，午後已經曬乾，在校園碧綠的草坪上鋪平，居中攤上棉花胎，蓋上被面子，再把被裡的四邊翻到上面，用釘被針穿了棉紗線，把被裡、被面和棉花胎三件東西一針一針縫起來。我們不善針線的男生，常常會請女生幫忙，她們或蹲或跪，在綠茵地上縫被子，做得又快又好。那也是一幀樸實的生活寫真。

七、八○年代，一種「節約領」，又叫「假領頭」的東西很受歡迎，因為用最少的布料，也可以穿得體面乾淨。而能夠同「假領頭」相提並論的，應該是「被橫頭」了。那是一塊三尺左右長、一尺左右闊的布料，用它把被子貼近脖子的一端從裡到外包起來，因為這一頭最容易髒。這樣，一、兩周拆下「被橫頭」洗一下，輕輕鬆鬆，至於被裡，兩個多月洗一趟也無所謂，省時省力。一家毛巾廠看準商機，增加生產一種長長的「被橫頭毛巾」，裹著頸項，又軟又暖，滿舒服的，所以大受歡迎，十分暢銷。

八○年代，洗衣機上市，它是家電三大件中的老三，排在冰箱、彩電之後，但是貨源十分有限，不能滿足廣大家庭需要，幾家國營大商場雖然有供應，不過屈指可數的幾台，要顧客先辦理登記，再三天兩頭去詢問。我的工作單位爭取到了一台，於是作為一項工會福利 ，後勤部門專門落實場地安排人員，每天用它給職工洗床單被子，各組室排定次序輪流，挨到的人上班時送過去，編好號碼，讓人洗好晾乾，下班了拿回去，如果碰到雨天，則往後順延。雖然那是最早的洗衣機，但畢竟讓我們獲得了由手工洗床單洗被子，到利用機械洗滌的首次解放。

後來又發明了被套，那是一只碩大無朋的口袋，套在棉被外，避免棉被弄髒，尤其便於清洗，洗被子前不用拆掉棉紗線，只需把被芯拉出來，洗被子之後也用不著縫，只需把被芯塞進去，拉鍊鎖住，簡單不過。

洗衣機也一步一步快速發展，千家萬戶的洗衣機，單桶的變成雙桶的、半自動的變成全自動的、套筒式的變成滾筒式的，再配上烘衣機，真正稱得上相得益彰。

隨著經濟發展，科技進步，人們生活水準日益提高。現在洗床單洗被套，先在洗衣機裡放進洗滌劑、柔軟劑，然後開機清洗，最後用烘衣機烘乾；不管天氣是碧空如洗還是颳風下雨，不用手工使勁又揉又搓，不用找地方拉繩子晾曬，只要輕輕按下鍵鈕，就全部搞定。到時候聽到一串清脆的蜂鳴器叫喚聲，開門取出香噴噴、暖烘烘、軟綿綿的床上用品就行了。

和諧的馬達運轉聲，不時喚起我對一個甲子洗床單洗被子那點事的回顧，除了麻煩勞累，也有樂在其中的情味。