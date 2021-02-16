現在過年除了吃喝、逛廟會，似乎沒有別的了，但我記憶中兒時的過年，是極為有趣的。我的童年是在農村老家度過的，那是冀中平原上的一個普通村莊，雖然在平原上，但地處晉縣（現晉州市）、束鹿縣（現辛集市）和深澤縣三縣交界處，遠離鐵路公路，相對來說比較偏遠；當時剛解放不久，生活還不富裕，也比較閉塞，平時沒什麼娛樂活動，過年成為鄉下人的大節，有好多好玩的好吃的。其中有一個節日叫「破五」，雖然比不上初一十五，但鄉裡人卻極為重視，認為與自己的命運有關。其實，半毛錢關係也沒有，只是精神上的安慰而已。

「破五」，指的是農曆的正月初五，為什麼叫「破五」？破是什麼意思？應該說祖先用的這個破字，不但準確，而且非常講究。破繭而出，破門而入……都是打破某種封鎖或壁壘，從裡面或是從外面衝出來。「破五」也是這個意思。

按習俗，真正的過年，是從大年三十，也就是除夕開始，到「破五」結束。過年這幾天，無論大人小孩，不分男人女人，都是不幹活的。三十晚上，要把農具和針線剪刀之類的生產生活用具全都收藏起來。等到初五以後，拿出收藏起來的生產生活工具，恢復正常的活動。因為天氣還冷，土地沒有解凍，別的農活幹不了，主要是積肥和為開春的耕地施肥做準備。不過實際上因為沒有什麼活幹，多數人家是不幹活的，依然盡情玩耍，享受辛苦一年才盼來的年節休閒和快樂。

「破五」的一項主要活動是「崩窮」，顧名思義，是將窮這個「惡魔」用炮竹崩出去，嚇跑。「窮」走了，自然就擺脫了貧困。放炮崩窮是孩子們專利，有炮放，孩子們都樂此不疲，興致極高。「崩窮」不是固定在庭院中和門前的街上放，而是從家裡的上房一直放到院子外，是流動性的。如果把在庭院中和街門口放比喻成陣地戰，那「崩窮」就是運動戰了。

具體放法是，將長長的一掛鞭炮以火柴點著，用手拖著，劈里啪啦地炸響著鞭炮，從上房裡間屋，經外間屋、屋門、台階、後院、穿堂、前院、影壁、大門……一直炸到大門外的街上，一步一步把「窮」趕出家門。

據說，「窮」是怕鞭炮的，這樣從裡向外就把「窮」趕了出去，自然就發達、富裕起來。

其實這只是善良農民的願望，「窮」怎是用鞭炮可以攆走的？我在老家時，每年「破五」都拖著鞭炮崩一回「窮」，最少也崩過七、八年，而「窮」這個惡鬼卻始終沒有被崩走。這說明窮不怕鞭炮，怕什麼？當然是好的社會和好的制度。有了好的社會好制度，不用放鞭炮，窮自然會夾著尾巴，灰溜溜逃走。