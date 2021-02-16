我的父親是民工（上）

漢語是一門活的語言，不停創造新的詞彙。民工，是大陸改革開放後出現的新詞，指的是在城市工作的農民。他們出賣勞力，為城市提供服務，換取收入，維持自己和家人的生活，但是民工不屬於城市，是過客，是城市的飄蓬，身體和靈魂都屬於充滿泥土氣息的故鄉。

一九八一年中國 全面實行分產承包責任制，我們家分到六分土地，大約三百多平方米，不過是如今一個中等豪宅的面積，靠土地養不了家，因此我的父親成為第一批民工。記得剛過完年，父親背著鋪蓋出門打工，他的第一分工作是手工做馬札，那種折疊的木馬札，釘起來，繃上帆布條，對一個壯勞力來說是很輕鬆的活兒。但是做一個幾分錢，工資計件算，為了多賺錢，父親加班加點幹，三餐湊合吃，晚上在倉庫邊找個角落，展開自己的鋪蓋休息，除了吃飯睡覺，一天工作十五、六個小時。

我還小，正讀小學，不懂國家在發生天翻地覆的變化，但知道父親離家打工是為了賺錢養家。母親帶著我們仨孩子生活，天黑以後，昏黃的燈影裡，屋子顯得大而空落，少了父親一人，好像少了很多。夜裡颳風下雨的日子，我總是驚醒，半夢半醒地過一夜，漸漸嘗到留守兒童的滋味。

過了很久，父親第一次回家，帶回來幾個用蠟紙包裝的麵包。見到父親，聞著香甜的麵包味兒，我像喝醉了一樣，樂陶陶地不知說啥好。母親發現父親皮膚白了，父親說每天埋頭在倉庫裡幹活，上食堂買饅頭才見天，曬不到太陽，可不是白麼。父親還說，幸虧有個伴兒，倆人搭夥幹活，有人說話。父親要母親多準備一些鹹菜和蘿蔔乾，少買菜吃，壓縮開支，多留給家裡的錢。雖然我們在家也經常吃鹹菜蘿蔔乾，但父親一個人在外，吃饅頭啃蘿蔔乾，我聽著心裡不好過。

父親再回來，就是春天了，母親親手做薄餅，捲著桃花蝦和小蔥吃，家裡一派和樂氛圍。父親走後不久，母親買來細紗布，專門給父親縫了一頂蚊帳。鑽進去，好像一個小屋子，防蚊蟲，又透氣，我在邊上鑽進鑽出，想著父親見到蚊帳肯定高興，什麼時候自己也有那麼一頂就好了。

父親帶回家幾個新馬札，親戚來訪，看著好，母親大方說喜歡都拿走，我心裡不捨，那是父親親手釘的呀。這樣過了大半年，父親個把月回家一次，留下錢，住一晚就走，家裡有份穩定收入，生活不富裕但溫飽。

哥哥和我逐漸習慣挑水、生煤球爐子、買煤、買糧，幫媽媽分擔一切家務。那次中秋節前父親回來，媽媽張羅著包水餃，還準備了白酒，好像提前過節；吃飯時父親說，秋天馬札不暢銷，工廠不需要民工了。飯菜突然涼了，變得沒滋沒味。

父親會蓋房子，會修理汽車 ，會木工，還是一個好廚子；但是他身在農村，沒有文憑，跟城市龐大複雜的系統對不上卯榫，空有本領，無處施展。父親賦閒在家，經濟壓力像網一樣罩著全家，父親外出打工，家裡就缺了一個頂梁柱。真應了那句話：我只有兩隻手，要麼抱你，要麼搬磚；我抱你就不能搬磚，可我不搬磚就無法養你。

靠一個親戚介紹，他去幫工廠維修一個二十層樓高的煙囪，沒有任何安全措施，蹬著煙囪外面的梯子，他徒手爬上爬下。這是事後我們才知道的，因為中間人拿走了父親的工錢，親戚非常憤怒，替父親追討時才說出來的，我們聽著真害怕，母親堅決不讓父親再去冒險。那時候正流行官倒，這是最小的一種，當官的把工包給個人，中飽私囊，然後一層層轉包，層層扒皮，輪到做工的人，只有骨頭了。遇到貪心的人，這點骨頭差點都沒有。後來農民工欠薪問題發展成一個社會大事，想起父親的經歷，對討薪無門的民工，真是無限同情。

當時中國在逐步轉型中，沒有廣告和中介機構，農民找工不容易，一旦有機會，無論遠近都要去。父親曾跟著一個遠房親戚去湖南打工，幹建築一類的活兒。那時家庭電話不普及，更談不上手機 ，他到達湖南工地，安頓好，寫一封家信，家裡再寄回信，已經過去個來月。如果期間父親很快換了工地，錯過家信，兩邊就好久沒有音訊，我們只有等父親再來信。

➤➤➤我的父親是民工（下）