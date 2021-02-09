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回家過年（上）

卞長生

那一年，臨近春節，我所在的公司，辦公室李主任開始籌畫春節值班的事。有個慣例，凡春節放假期間安排值班，都是科級幹部，儘管值班會領到加班費，可誰也不願失去團圓機會。科長們高風亮節，主動把值班任務承擔下來，將歡樂留給大家，頗受讚譽。我剛到公司，科員一枚，春節回家過年毫無懸念。

未進臘月，奶奶捎來口信，讓我春節回家過年。年初，爺爺過世。從小失恃的我，是爺爺奶奶拉扯大的，奶奶對我寵愛有加。中專學校畢業後，我留在縣城工作，每逢節假日，都騎上自行車，到百里之外去看望老人。

奶奶很孤獨，一次，我親眼看見她想到逝去的爺爺，眼眶裡淚水忍不住打轉。她身體大不如從前，讓其孤身一人過年，孤獨感會愈加強烈。我特意買幾掛鞭炮，準備春節放，驅散寂寞，讓節日氣氛更濃重。

臘月初，我把回家的消息，託在我公司附近一家企業上班、同村的鄰居老張捎口信回去，老張回來後說：「你奶奶聽說你今年回家過年，心裡高興著呢！」

臘月二十八下午，快下班的時候，李主任來到我的辦公室，在與我的辦公桌相對的那張椅子上坐下，聊天道：「你今年是不是春節要回家啊。」「是啊，李主任。」「買了什麼東西？」「奶奶曾對我說，回家的時候，什麼東西都不要買，縣城的東西比鄉下要貴。今年是我第一年上班，掙錢了，怎能不買些東西？我買下幾樣奶奶愛吃平時又不捨得買的食品，奶奶一定喜歡。」

李主任笑笑，接下來沉默，好長時間沒說話。我感到李主任好像有不好開口說出的心事。我問：「您是不是找我有什麼事？」李主任囁嚅地說：「有個事想和你商量一下。本來安排趙科長在除夕這天值班，可他患重感冒，正在治療，空缺一位，你能不能補個缺啊。」要不是突發情況，李主任絕對不會找我的。面對主任的難處，作為初入職場者，怎能不好好表現、為之分憂呢？我咬了咬牙，說：「沒問題。」

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