《老照片說故事》老伴的倩影

作者老伴的雙十年華倩影。

今年的元月十五日是我與老伴何令女士的結婚五十五周年紀念日，但我們不但未能慶祝，反而我只能在醫院特別安排的Zoom視訊會議 中，看到老伴身上插滿管子，躺在舊金山 加大醫學中心隔離病房的病床上，發出不舒服的呻吟聲，令人心碎。

事實上，早在前年的十一月下旬，老伴就突然中風 ，昏倒在臥室的地毯上，經立即打緊急電話，召來救護車，送到舊金山加大醫學中心急救。

老伴的中風因急救及時，後續的復健不錯，初期感覺是康復在望；但到去年五月時，發現她罹患了中風的嚴重後遺症，也就是血管性癡呆症（Dementia），這是比老年癡呆症還麻煩的病症，因為它會造成患者的暴力行為。在新冠疫情嚴重及我本人無力照顧的情況下，只能把老伴送往費用頗高的失智照護中心（Memory Loss Care）。

但屋漏偏逢連夜雨，老伴在照護中心竟感染了新冠病毒，在去年聖誕夜發病後，又被送往舊金山加大醫學中心急診室，並住進了隔離病房。

老伴在住進隔離病房後的第一周，根據主治醫師在電話中的轉述，情況相當嚴重，主要是依賴呼吸器的供氧維持生命。然後在第二周時，醫院方面為家屬提供了定時的Zoom視訊會議，使我可以在電腦螢光幕上，看到老伴在病床上的慘狀。

在老伴接連遭受病痛打擊後，我每天真是痛不欲生，每晚都不能成眠；孤獨一人在長夜漫漫時，只能翻出舊時照相本，看看老伴早年的青春美麗模樣，以慰撫傷痛的心。

在眾多老相片中，讓我一再凝視的就是這張大約是老伴在一九六○年（民國四十九年）所攝的黑白相片（見圖）。這顯然是老伴在雙十年華時，所拍的第一張穿旗袍照片。當時，台灣穿著旗袍的女性雖不少，但年輕少女並不多。在這張照片拍攝時，我可能還不認識老伴，但卻早已鍾情於她的倩影了。

現在我當然很清楚，像老伴這樣年逾八十的老人，要與新冠病毒戰鬥，已是十分艱困，何況她還患有嚴重的癡呆症，她的康復機會可說是微乎其微。但我仍然在日夜默禱，祈求上蒼，能夠出現奇蹟式的康復，讓她自己也能看到當年的倩影。