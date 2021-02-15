時隔整整四十年，我的記憶磁帶上，依然清晰儲存那年正月初四錢夾被偷竊往事。這是因為錢夾裡不僅裝著我僅有的四元人民幣 、大弟當月的職工通勤月票，而且還有一張我女友的四吋黑白照片。

一九八一年農曆正月初四，風和日麗，給寒冷的東北家鄉帶來一絲早春跡象。此刻，我隨知青大隊返城不久，正在家等待正式分配工作。還在過年時，我與女友相約，當天前往市內觀看新上映影片「黑三角」，彌補一下兩年多未進電影院 的缺憾。

為了買到座位好一點的電影票，上午八時一過，我就張口向大弟借來職工通勤月票，乘坐一路公交車前往撫順劇院。因我先前下鄉插隊，大弟獲准留城分配工作，單位為家遠職工購買通勤月票。我借用大弟職工月票屬違法行為，但置身待業青年之列，實在是囊中羞澀！況且好多待業青年都這樣做。

用手摁住大弟月票上的相片，我在撫順百貨大樓車站順利下車，疾步奔向百米之外的撫順劇院售票處。此時，售票口前已有幾個穿戴整齊的年輕人，見我從錢夾裡掏出四角錢購票，他們立刻蜂擁一團，爭著搶著上前買電影票。待我費了挺大力氣買到下午兩時的電影票時，發現揣在棉祅兜內的錢夾不見了！我立即有所醒悟：怪不得這幾個小子一起往售票口擠呢，原來是故意製造混亂，盜竊我的錢夾呀！

於是，我向幾個年輕人詢問：「你們誰拾到我的錢夾了？請還給我。」沒有人搭理我。見此，我降下語調：「錢夾和錢我都不要了，把裡邊的相片和月票給我就行。」同樣沒人回答，反而相互擠眉弄眼，調侃逗哏：「你撿到沒？」「撿到了就還給人家。」「我剛才撿到了，是一個屁。」得，一群沒人性的流氓癟三。賊眾我寡，人單勢孤，被迫無奈，我搖搖頭歎息一聲：「就當被狗叼去了。」說完，我拿著電影票離開劇院售票處。

在返程車站，我一上公交車便向年輕女售票員訴苦：「大姐，我剛才買電影票時，錢夾被扒手偷了，現在沒錢買車票了。」說著，舉起電影票讓她看。收票員抬頭白了我一眼，見我一連愁苦和誠懇，沒說什麼。我明白了：這是默許我無票乘車了。我小聲連聲道謝：「謝謝大姐。謝謝大姐。」

回到家裡，懊惱再次襲上心頭，我憤懣地把電影票扔給大弟：「你和老三一起去看吧。」接著向家人述說了錢夾被偷經過。在自己床上悶悶不樂趴了一會，我起身走出房門，跨上自行車奔往女友家，向她直言不看「黑三角」電影了，隨即又講述一遍因由。

還好，女友不僅勸我不要為之生氣上火，而且又拿出一張照片贈給我。只是害了大弟，春節之後再上下班，連續十餘天，自己掏錢購買通勤車票了。

從此，我更加憎恨那幾個竊賊，也厭煩起「黑三角」，說啥也不看這部影片，即使央視電影頻道巡迴播放時，我看到也會當即轉換頻道。時至今日，我不知道「黑三角」電影內容，也不曉得影片主要演員姓氏。究其因由，皆是四十年前那幾個扒手偷了我的錢夾，盜走女友照片和大弟的通勤月票。