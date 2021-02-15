六○年代初，中國 處於困難時期，物資極度缺乏，一切都要憑票證購買，糧票、布票、油票、肉票、糖票、豆腐票、粉條票、糕點票、肥皂票……，其中肉票每人每月四兩，我們家大小四口，每月總共可買到一斤六兩豬肉。因此如何購買和安排這點肉的食用，是我老伴要慎重思考的問題。

那時肉店的豬肉按級論價，肉分四級，依據標準是膘的厚度。一級肉膘厚三指，二級肉膘接近二指，三級肉膘達一指，四級肉依稀可見薄薄一層白色緊貼著皮。記憶中從沒見到過一級肉，見到二級肉好比發現新大陸。日常能買到的多是三級肉，無奈的情況下只能自認運氣不好，買點四級肉。現在的人講究營養平衡，大肥肉成了頭號禍害，而在六○年代，大肥肉是人們景仰和追求的目標，而且是難以追到的貴重食物。

當時肉價記得是四級每斤四毛七，三級五毛二，二級六毛四，一級八毛二。我們的月工資五十來元，買點肉是沒問題的，但能買到哪級肉全憑運氣。六○年代最困難時，公家的肉店幾乎無肉可賣，聽說是要給蘇聯還債，豬肉都運到蘇聯去。老百姓體諒國家困難，三月不知肉味也沒什麼大不了。偶爾能看到農民殺豬拿出來賣，要八元一斤，多數人只是圍觀，買的人很少。也有農民出售肉凍，用水加點肉皮煮出來，雞蛋 大一塊，要價五毛，裡面有幾根豆芽粗細的肉皮條。

當時買肉也是費力活，家裡由我承擔，我要騎上永久車到城裡幾家肉店「考察膘情」。我先到城裡北街唯一一家肉店，再轉到西街的一家看看。這兩家都是市區的老店，住戶比較集中，買的人多。如果情況不理想，我再到鐵二處蔬菜門市部的肉攤看看，市內一共就這三處。

那個時期人們對賣肉的同志都態度恭敬，尊稱「師傅」，希望他能體諒苦衷，切塊好點的肉，而「師傅」幾乎都像范進的丈人胡屠夫，很不耐煩。一扇豬拎上來，他三下五除二，把好點的部位切下，順手丟到櫃台下，那是給他的關係戶或要討好的人留下的，排隊的人只好買餘下的，大部分是腹下皮囊的肉。我感覺鐵二處門市部的師傅態度較好，鐵二處是鐵路大單位，可能管理較好吧。

肉買回來，就由老伴全權處理。她把肥點的盡量切下熬油，再切下一塊帶點肥肉的豬皮，放在炒菜鍋旁邊，有需要時用這塊豬皮在鍋裡擦一圈，使鍋蘸點油光，炒的菜帶點油氣。這塊豬皮能用相當長的時間，最後皮「鞠躬盡瘁」，渾身焦黑，但仍能發揮餘熱，擦出一點油光。它是那時代灶台邊一寶，家庭主婦都掌握這個竅門。

弟弟家在浙南農村，家裡年前殺自己養的豬，豬身的板油、花油就是今後一年，家裡炒菜的用油。他常把豬頭醃好郵寄給我們，增添我們的肉食。我們身處陝西，還能吃到老家的豬肉，心裡很感謝他們一家。

除了豬肉，還可以從農民手裡買到雞，六○年代陝西農民賣雞都不用秤，按個論價，購者用手掂一下，再摸一下肥瘦，雙方協商就達成交易。但農民拿出來賣的雞要麼是老得不生蛋了，腿上全是粗礪的鱗片；要麼臀部的毛和白色排洩物糾纏不清，必須趕快處理掉。現在人們講究吃公雞，六○年代人們卻專要買母雞，認為母雞油水大。

有時農民逮到兔子，也是肉食來源。秋天雁南飛，河灘裡雁成群，有人用霰子槍一掃一大片，拿到市場出售，不過吃時要當心，肉裡常夾著綠豆大的槍子。六○年代供應困難，人們就是這樣那樣，想辦法對付過來。