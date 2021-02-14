《老照片說故事》西廂記郵票裡的典故

作者保存的兩枚西廂記郵票。

中國 古典名劇「西廂記」是元代王實甫改編的雜劇，全劇敘寫了書生張君瑞與相國小姐崔鶯鶯在侍女紅娘的幫助下，衝破重重阻撓，終成眷屬的故事。為何提及這段話題，還要從我收藏的西廂記郵票說起。

一九七九年我上大學，那時，大學裡不提倡談戀愛，也不公開反對。因為在校學生年齡參差不齊，年齡大的二十六歲，小的十八歲，青春期的年輕人渴望求知，也欲探索愛情，為了解愛情，有的同學尋找愛情文學閱讀。

那時，愛情類的文學作品雖被解禁，但購買和借閱卻很難，古典愛情名著更是「一書難求」。

一日，有一位同學借來「西廂記」，他在宿舍裡看，我也跟著翻翻，大概了解了書中之意。後來，我見郵局出售「西廂記」特種郵票，繪畫工筆重彩，人物秀美靚麗，體態輕盈舒展，不覺內心喜歡，就買了一套四張。不知何種原因，丟失了兩張，現僅存下「驚艷」和「聽琴」。

左側第一張圖名「驚艷」，源於「西廂記」中「遊殿驚艷」一幕。描繪了張生上京應考，在遊覽普救寺時，與相國千金小姐崔鶯鶯邂逅的場面；右側第二張圖名「聽琴」，來自「琴聲傳情」，描繪了張生在西廂房彈琴寄情於崔鶯鶯的情景。

畫面中，張生彈奏的七弦古琴名為焦尾琴，是東漢末年蔡邕所製。蔡邕出遊時，見有人用桐木煮飯，那根桐木爆裂的聲音很美，是優良琴材，就買了下來，命琴工製作，由於尾巴燒焦了，故名焦尾。後來，這把焦尾琴輾轉流傳，到了張生父親手裡，之後又傳給了張生，是張生心愛之物。

那夜，張生在西廂月下，為崔鶯鶯彈唱了一曲「鳳求凰」。這支古琴詞曲是西漢司馬相如作所作，為了追求富家之女卓文君，他彈奏此曲，結果卓文君被琴聲打動，深夜私奔，嫁給了司馬相如，後人一直把這一古曲作為追求愛情的代表作。所以在清夜之下，當崔鶯鶯聽張生深情彈唱「鳳求凰」之後，已是知音共鳴，芳心歸屬張生。

「西廂記」描述婚姻自由，人物刻畫細膩、詩詞對話經典、劇情起伏感人。難怪「紅樓夢」第二十三回「西廂記妙詞通戲語 牡丹亭艷曲警芳心」中，林黛玉看完「西廂記」後，自覺詞藻警人，餘香滿口。可見「西廂記」對古今青年人影響力之深。

到了一九八三年，中國已進入改革開放階段，不僅發行了「西廂記特種郵票」。而且各種版本的「西廂記」也名正言順出現在書店 和圖書館 。

時隔四十年，再次玩味這兩張郵票，深刻地感悟郵票裡有歷史，郵票裡有典故，郵票裡有文章。郵票繪西廂，佳話傳華夏。「歎人間真男女難為知己，願天下有情人終成眷屬！」