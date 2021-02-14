中山圖書館及往事（下）

那時由於自己的文筆笨拙，往往所寫的稿子落到他們的手上，不知耽擱了他們多少時間，而得到的報酬，自己實在受之有愧。

我們在館內遇見，當我說到自己的近況時，都令他們同樣產生不愉快之感。他們為我介紹過工作，但不是落了空，便是被我婉拒了。

我記得最後一次見到秦牧，是在圖書館 對面的畫宛，他三番四次地勸我到省委農場工作，而我沒有答允，於是他便狠狠地訓了我一頓，說我是「自己毀滅了自己」。

我們閒來也曾到畫宛賞畫。畫宛雖細，其展畫甚豐，大都是嶺南畫派的大作，如：高氏兄弟（高劍父、高奇峰）、關山月、黎雄才、鄧長夫……等。而你欲買，便可議價。

自大陸開放改革後，一九八三年，我回穗探親，拜會歐嘉年前輩，提到圖書館的往事；他說舊館已搬了家，新址在越秀南路側、魯迅博物館 旁，舊址已另作別用。

至今事情有些已過了半個世紀，每當木棉花盛開、芒果成熟的季節，我常常不由自主地想起中山圖書館。現今館前那棵高大的芒果樹大概已是結實纍纍，木棉樹亦應枝長葉茂了。

往時的情景不再，而我已到了不逾矩之年，三遷其家，漂洋過海來到了紐約 。憶起在那兒相遇的朋友，他們的熱情、謙遜、誠懇和那些才華超逸的作家，都已銷聲匿跡，有些或已作古。

物換星移，緬懷往事，聚散匆匆，「浮雲遊子意，落日故人情」。真是感慨萬千。而今我提起沉重的筆寫了這些，算是表達我對他們及圖書館的懷念。

➤➤➤中山圖書館及往事（上）