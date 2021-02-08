「二十三糖瓜黏，二十四掃房子，二十五做豆腐，二十六去割肉，二十七宰隻雞，二十八把麵發，二十九蒸饅頭，三十晚上熬一宿，除夕餃子年年有。」這是東北民眾祖先傳承下來的忙年歌謠。在遼西偏遠山村出生及長大的母親，雖然結婚後追隨父親來到城市生活，但依然恪守著這一習俗。即便上世紀七○年代，家鄉經濟衰弱、物資匱乏，我家因為男孩子多，淪為大雜院缺糧少穿的貧困戶，母親仍舊辛勤地忙年，為家人置辦年貨。

母親忙年時間比歌謠記述的早一些。大概從臘月上旬開始，便拉開了我們小家忙年帷幕。母親每天提著小筐、揣著布兜，不停地逛超市，進商場，到集市。

這時節，城區公路大道兩旁電線桿和樹幹上，陸續掛起了紅燈籠和絢爛金星燈，娛樂廣場、休閒公園以及商業街，相繼聳立起形態各異、色彩繽紛的彩燈雕塑 ，商場超市也盡其所能地張燈結綵，供應售賣各種商品。

但遺憾的是，多數用品仍需憑票供應，幾乎所有櫃台窗口均排著人流長隊。

在這種氛圍中，母親像燕子銜枝似的，一次次買回年貨用品後，指派我和大弟背著從老家捎來的大黃米，前往城郊的磨房磨成麵粉。等我們小哥倆扛回黃米麵，母親立即倒進盆中和麵，並烀煮起小豆。待兩者準備就緒，母親開始了我家第一大年貨製作：蒸黏火勺。

黏火勺，是我遼西老家過年必備食品。母親用黃米麵包裹小豆餡，做成了三大蓋簾小窩頭模樣黏火勺，用大蒸鍋蒸熟後，挑出一大盤殘破露餡者，讓全家人晚餐時品味嘗鮮，餘下送進倉房冷凍起來，以便過年期間食用。

臘月二十三農曆小年，母親一大早掏出兩元錢，讓我到市場給家人買灶糖，以應「糖瓜黏」習俗。翌日，我家房屋雖然狹小陰暗，母親仍率領我們「掃房子」，清犄角，掃旮旯，使小家瞬間潔淨許多。二十五、二十六、二十七，本是「做豆腐、去割肉、宰隻雞」，但身居鬧市，誰家有豆腐坊？於是，母親拿出幾張豆腐票，再次派我到市場買幾塊現成豆腐，切成小方塊冷凍，留作燉酸菜的附料。

至於「去割肉」，母親捧出偷著購買的小豬頭，讓我和大弟清理雜毛，之後放進大白鍋烀煮。豬頭烀熟了，母親將豬耳朵、豬鼻子、豬舌頭分別割下來包好儲藏。接著揮起菜刀把豬頭骨架切開，尋找剩餘豬頭肉，精切細割，最終又弄出一小碗雜拌豬頭肉。餘下豬頭骨湯，母親放入半盆酸菜，外加凍豆腐、粗粉條，做了一鍋豬肉燉粉條。「宰隻雞」乾脆免了，家裡僅有的一隻小母雞還在產蛋，如若宰殺吃肉，全家人來年就吃不到雞蛋 了。

二十八把麵發，二十九蒸饅頭，母親雙管齊下，一箭雙鵰，第一天集中和麵、醒麵，第二天先自炸小油條、小麻花，後蒸製起大饅頭和糖三角，喧騰大饅頭頂部均放個大紅棗，看著就讓人口中生津，饞涎欲滴。年三十，母親又給我們炒花生、毛嗑，指揮我們貼年畫、貼對聯，再做團圓飯。

至此，母親的忙年落幕了。除夕餐桌上，我們全家人吃到了母親忙年準備製作的美味佳餚和豬頭肉餡餃子，看著我們五兄妹歡喜地大口朵頤，母親臉上露出快慰的笑容。

忙年，讓母親付出了超常地勞作與辛苦；忙年，讓母親傾吐了由衷地希冀與祈願。