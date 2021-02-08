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《老照片說故事》曾文水庫警艇

文、圖／劉良昇
作者和弟弟在「曾警壹號」警艇前合照。
作者和弟弟在「曾警壹號」警艇前合照。

我從小不僅對軍事設施深感興趣，對警察和消防警察的裝備也很認真地觀察。

譬如說在一九七○年代中期，屏東縣警察局使用的警車都是由美資福特汽車公司出品的國產車「跑天下」轎車所改裝。至於屏東縣消防警察隊（今屏東縣消防局）隊部，一共只有包含一輛雲梯消防車在內的六輛消防車而已（不含鄰近的潮州分隊、內埔分隊、東港分隊等），陣容略嫌單薄。

我還親眼目睹警政署空中警察隊（今內政部空勤總隊）配置的美國休斯公司生產的300C和500D巡邏直升機，在藍天白雲間翱翔的英姿。不過我當年從來沒有見過警察艦艇，即便小時候就有幸登上海軍襄陽軍艦（編號一號的陽字號驅逐艦）參觀，以及走訪過位於西海岸的高雄港、基隆港等。  

父親喜歡拿著地圖，帶著我們全家出去旅遊，而台灣西部的諸多水庫區提供碧山綠水的勝景，和可供遊憩的設施，所以就沒有懸念地被列入了行程當中。

而在一九七三年底，費時六年才建成的曾文水庫，其土石壩截斷台灣第四長河曾文溪上游的峽谷，與石門水庫和德基水庫並稱台灣的前三高壩。曾文水庫大壩壩體號稱為全台第一，而且其滿水面積構成了台灣湖面最寬廣的水域。適時郵政總局還以曾文水庫鳥瞰圖為主體，出版了一套曾文水庫紀念郵票。這些的第一和獨特性，深深地吸引我們前往。

當天我們全家抵達曾文水庫後，一起乘坐了觀光遊艇遊覽水庫區域一周，正巧在碼頭邊看到了這艘編號「曾警壹號」的警艇，乃毫不猶豫地和弟弟留下合照一張。

「曾警壹號」警艇的塗裝跟警車的黑白相間色系一般，駕駛艙頂端尚配備頭燈和紅色警示燈，艇尾懸掛了一幅青天白日滿地紅國旗，這完整的行頭帥氣十足！我們在看過警車、消防車以及警用直升機後，這會兒竟然在內陸山區水域，將警艇這塊最後的拼圖補上了！

端詳著這張老照片，弟弟和我穿著淺藍色，印有美國建國兩百周年的T恤，將我的思緒帶回了四十多年前。想想雙親為了力行「行萬里路，讀萬卷書」的古訓，帶著弟弟和我遊覽台灣寶島各地以增廣見聞，如今只能怨歎自己，無以回報他們當年的苦心了！

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