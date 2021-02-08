我來美雖已二十多年，但是對故鄉仍然十分眷戀，時而還會夢到故鄉—開封市省府後街，以及生活過幾十年的那個老屋、老院兒。最近看到一個「實拍開封省府後街」的微博 視頻，十分驚喜。

一九四三年，我出生在開封市省府後街二十八號院，在這個院裡住了四十多年，直到一九八八年單位分房才搬離。幾十年來，對老街老院兒的思念有增無減。

開封省府後街位於市中心，東起中山路北段，西至大廳門街東口，整條街長約三百米，在該街東頭（原山東會館對面）有一口五○年代挖的大甜水井。井沿裝置非常安全，封閉的大井口留有四個水桶大小的圓洞，便於從井裡取水，我小時候也曾在這口水井裡取水。多年前由於家家戶戶都安裝了自來水，這口老井就被填埋了。

這條街在清代就有了，當時作為河南首府，慈禧老佛爺的行宮就在這條街的南邊。那時叫行宮後街，辛亥革命之後成了河南省政府的舊址。這條街就改為省府後街，一直沿用至今。在清代乃至民國，這裡都是達官貴人匯聚的地方。

住在這條街期間有太多回憶，尤其是一九四八年解放開封時激烈的戰鬥場面。我家的院子與省政府僅一牆之隔，解放開封時我雖然才五歲多，但清楚記得那時這道連著省政府的牆被推倒，成為守衛省政府裡的士兵向外撤退的通道。

他們還把我家的門板卸下一面，當作擔架抬走傷員。我家住西屋，離通道距離最近，從院子裡就看到省政府內火光衝天。第二天早上父親帶著全家要到東鄉親戚家避難，剛走出大門就看到隔壁王伯伯家的門樓前，躺著一具士兵的屍體，我看到他的臉很大，樣子非常可怕。戰爭的殘酷在我幼小的心靈中留下了很深的陰影，直到我上初中時，下晚自習仍需有家人陪伴回家，晚上從不敢一人從這裡經過。

在老街老院度過了更多的歡樂時光，我家門前有棵老棗樹，每年夏天棗樹枝繁葉茂，棗花盛開時清香撲鼻、沁人心肺。同院的孩子們都聚集在棗樹下玩耍：踢踺兒、踢瓦兒、跳繩、過家家等。上小學時每天我都在棗樹下寫作業，當棗子成熟時，我最先爬到樹上摘棗嘗鮮，待滿樹棗子都成熟了，父親就用竹竿把棗子都打下來，全院的男女老少齊出動撿棗子，滿院歡聲笑語。

在課餘飯後，附近同齡的小伙伴就跑到街上玩捉迷藏、老鷹捉小雞等遊戲。每逢節假日更是熱鬧非凡，春節時女孩兒穿著新衣服，頭別花卡，興高采烈地又蹦又跳；中秋節更是熱鬧，孩子們手提各式各樣的花燈籠匯聚在街中玩耍，互相觀賞誰的燈籠最漂亮。直到燈籠裡的蠟燭滅了才唱著：「燈籠會、燈籠會，燈籠滅了回家睡」，戀戀不捨地各回各家。