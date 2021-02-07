一九八九年五月，在北京天安門 廣場大學生絕食抗議，要求政府反官倒、反腐敗，莘莘學子用青春的執拗跟當權者較勁。我們當時是畢業班，高考迫在眉睫，班主任老師嚴肅地告誡：「不要看電視，不要議論學生運動，不要被外面的氣氛感染而浮躁起來，一定要靜下心來複習功課，十年寒窗在此一舉。」我們當時年輕氣盛，反問：「身為學子，不關心國家大事，考上大學於國家有何用？」班主任當場被問的瞠目結舌，課後通知幾個言辭激烈的同學和班幹部一起開會。

去老師辦公室的路上，大家繼續議論國家大事，覺得天下興亡匹夫有責，大學生們發動愛國運動，我們理應聲援，雖不至於要上街遊行 ，但思想意識不能麻木不仁，要跟腐敗官僚的體制鬥爭，才是青年的本分。老師平時教育學生位卑未敢忘憂國，到關鍵時刻，讓我們撤火，是顯然的說一套做一套，表裡不一，右傾機會主義嘛。我們邊走邊說，越說情緒越激動，嫌班主任的品格太低，大有去把他扳倒之勢。也有同學沉默著，表情凝重，有不同看法又不便說。嘰嘰咕咕地來到辦公室，不知道是否有意為之，平時人來人往的老師辦公室已經清場，只有我們的班主任圍著屋子踱步，顯得空間很大，他的身軀很渺小。

班主任一改課堂上的嚴肅，客氣地安排大家落座，他背著手繼續慢慢踱步，漸漸屋子裡安靜得落一根針都聽得到，空氣彷彿凝固不動，一股張力把我們的嘴巴堵住，剛才最激烈的同學也不開口。

班主任一眼一眼地看看每個同學，語重心長地發言道：「同學們，大學生的運動是愛國行為，他們寧可自己餓暈倒，也要反腐敗，反官倒，他們的愛國精神會寫進史冊的。但是，政治是複雜又詭秘的，黨和政府還沒給運動定性，運動的走向誰也無法預測。這場運動如果一發不可收拾，像文革紅衛兵停課鬧革命，十年浩劫耽誤了一代人。國家恢復高考才十二年，如果今年再次停止高考，那麼你們這一撥孩子什麼時候能讀大學就是未知數了。」「未知數」三個字，班主任說得那麼輕、那麼小心，好像生怕一語成讖。

我們默默走出辦公室，乖乖回到教室開始溫書，因為我們一心想讀大學。

絕食持續到第四天，班主任老師的眉毛擰成一團疙瘩，課間操時他拉起教導主任的手，用手指畫幾畫，兩人點點頭，分頭走開，好像默契中藏著一個秘密。我好奇，到底有什麼玄機奧秘？

班主任老師悄悄地在我手心裡寫了一個「周」字，說：如果周恩來總理在世，憑著他的政治素質，就有辦法讓學生返校上課，不會讓事態發展得如此難堪，現在雙方騎虎難下，這是他和很多老師的共識。班主任的分享讓我感到莫大信任，也感到周總理在知識分子心中的分量。

為啥不敢說出來，要在手心裡寫呢？我當時不敢深問，後來事情發展的結果，政府對「六四」的定性，證明了班主任確實是「老運動員」，他是經歷過「文革」九蒸九焙過的知識分子，面對政治問題高度自律，甚至噤若寒蟬，但他們心裡有可貴的堅持。

元月八號，農曆臘月初八，是周恩來總理溘然長逝的紀念日。聯合國前秘書長哈馬紹，一九五五年在北京會見過周總理後說過一句廣為流傳的話：「與周恩來相比，我們簡直就是野蠻人。」此話不僅是說周總理外表風度翩翩，而且處理棘手的政治問題有禮有節，手腕靈活。逢總理的祭日，想起班主任老師寫在手心裡的一字「周」，我想說：「和班主任老師比，我們簡直是政治傻瓜。」在我們年輕衝動的時候，很慶幸有班主任護佑，給我們做出好的示範──沉默中有保護，有堅持，給我們打了政治終身防疫針。