《老照片說故事》母親的繞線板

作者媽媽的繞線板。

這個九十八年前（一九二三年），母親在安徽安慶師範學校唸書時做的木雕繞線板，曾經被母親從出生地安慶帶到重慶，然後再重慶帶到台灣 ，最後又被我從台灣帶到加拿大 。

母親生於民國前六年，外公是清朝官員，在那個女子不裹小腳便無人問津以及女子無才便是德的年代，母親非但從未被裹過腳，還被外公送去師範學校就讀，可見身為清朝人的外公有多麼開明。

父母生於顛沛流離的時代，早年從大陸遷台時，家家戶戶生活簡樸，父親是公教人員，我家自然也不例外；然而母親生性樂善好施，仍然經常對貧困人家伸出援手接濟他們。

在我的記憶中，母親曾經為一位勤務兵的女兒繳付每一學期的學雜費直至高中畢業，她高中畢業後，婉拒了我們的資助，後來半工半讀完成了大學教育 。

多年後，這位女孩的媽媽在母親的靈堂上行了跪拜大禮，由於我們行的是基督教儀式，因而我們做子女的，反而沒有行跪拜之禮。

二個兒子和孫女們，對這個毫不起眼卻被我視為珍寶的繞線板，一點收藏的意願都沒有；我也問過兄姊妹們和他們的孩子，亦無一人願意收藏。看來這個繞線板的下場，終有一日，在我百年之後，會隨著我的其他雜物一同進入垃圾墳場。