我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

法拉盛7天陽性率 紐約之冠 花旗球場疫苗站何時開？

《老照片說故事》母親的繞線板

文、圖／藍馨
作者媽媽的繞線板。
作者媽媽的繞線板。

這個九十八年前（一九二三年），母親在安徽安慶師範學校唸書時做的木雕繞線板，曾經被母親從出生地安慶帶到重慶，然後再重慶帶到台灣，最後又被我從台灣帶到加拿大

母親生於民國前六年，外公是清朝官員，在那個女子不裹小腳便無人問津以及女子無才便是德的年代，母親非但從未被裹過腳，還被外公送去師範學校就讀，可見身為清朝人的外公有多麼開明。

父母生於顛沛流離的時代，早年從大陸遷台時，家家戶戶生活簡樸，父親是公教人員，我家自然也不例外；然而母親生性樂善好施，仍然經常對貧困人家伸出援手接濟他們。

在我的記憶中，母親曾經為一位勤務兵的女兒繳付每一學期的學雜費直至高中畢業，她高中畢業後，婉拒了我們的資助，後來半工半讀完成了大學教育

多年後，這位女孩的媽媽在母親的靈堂上行了跪拜大禮，由於我們行的是基督教儀式，因而我們做子女的，反而沒有行跪拜之禮。

二個兒子和孫女們，對這個毫不起眼卻被我視為珍寶的繞線板，一點收藏的意願都沒有；我也問過兄姊妹們和他們的孩子，亦無一人願意收藏。看來這個繞線板的下場，終有一日，在我百年之後，會隨著我的其他雜物一同進入垃圾墳場。

台灣 教育 加拿大

上一則

「愛美麗狂想曲」喜感爆燈

下一則

韃子繡上的甲骨文

延伸閱讀

春運人潮不見了 鐵路航空旅客降6成 車站旅客稀稀落落

春運人潮不見了 鐵路航空旅客降6成 車站旅客稀稀落落
車厘子中毒！ 重慶女5天狂吃6斤 拉血便暈倒在廁所…

車厘子中毒！ 重慶女5天狂吃6斤 拉血便暈倒在廁所…
新年鍘4虎！重慶公安局前局長鄧恢林「妄議中央」雙開

新年鍘4虎！重慶公安局前局長鄧恢林「妄議中央」雙開
曾被譏鬼城…重慶「最荒涼地鐵站」逆襲 打臉歐美媒體！

曾被譏鬼城…重慶「最荒涼地鐵站」逆襲 打臉歐美媒體！

熱門新聞

跟兒子要錢

2021-02-01 02:00

撿來的兒子

2021-01-31 02:00

錢太的喜怒哀樂

2021-02-02 02:03

我家孩子管做飯

2021-01-31 02:00

相聚離開都有時候

2021-01-30 02:00
JY畫會發起人楊惠方的作品「鴻運當頭」。圖：JY畫會提供

台灣外交官夫人斜槓開畫展 成就年輕未完夢想

2021-02-05 02:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查

華裔青年公路遊走 遭賓州警擊斃 目擊視頻「已舉雙手」家人促查
華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊

華裔領養兒遭警槍殺 非裔爸菲媽悲慟：染疫隔離受打擊
迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃

迪麗熱巴瘦到逆天！維持50公斤靠3招 早餐一定要吃
雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑
這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元

這家連鎖超市的員工 只要接種新冠疫苗就可領100美元