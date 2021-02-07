《老照片說故事》實寄迎春紀念封

作者保留一九九四年的迎春紀念封上，既貼有加蓋了除夕日戳的去年生肖（酉雞）郵票，又貼有加蓋春節日戳的當年農曆春節的生肖（戌狗）郵票。

新年來臨之際，給不能見面的親朋好友寄張明信片，曾經是許多人的拜年方式。然而，到處都能買到的普通明信片沒有明顯的收藏價值，收到之後，多數都難逃被丟棄的命運。

但是，如果收到一張用於拜年的實寄迎春紀念封，稍微有點集郵知識的人，就會將其視為一種可增值的收藏品保留起來。因為，實寄迎春紀念封貼有加蓋了除夕日郵戳的去年生肖郵票，又貼有加蓋農曆春節日（大年初一）郵戳的當年生肖郵票，還必須要在當年農曆新年大年初一寄出，並加蓋過當日郵戳。

所以，能給親朋好友寄出這樣特別賀年郵品的人，一定是動過一番心思，下過不少的功夫。

像我保留的這張一九九四年農曆新年大年初一寄出，既貼有加蓋除夕日戳的去年生肖（酉雞）郵票、又貼有加蓋春節日戳的當年農曆春節的生肖（戌狗）郵票，還有設計者簽名的實寄迎春紀念封就更難得了。

大年初一郵局都歇業了，想在這天買到迎春紀念封，並加蓋上當日的郵戳寄出，偌大的北京 城，也只能去為數不多的幾個專營點。如果進一步想得到迎春紀念封設計者的簽名，那就要提早向「郵友」們打聽設計師去簽售的地方。

像我收藏的這張，當年是在位於北京西長安街的北京郵票分公司營業部買來的。

對於家住北京東邊的我來說，這個地方挺遠，要沿著長安街，穿過天安門 ，用時一個多小時，方可到達，再加上排隊等候的時間，大年初一的美好時光中的大半天都要搭進去。況且，大年初一早上，公共汽車 班次少，坐車去肯定不靠譜，不想耽誤事，最可行的辦法是自己起個大早，蹬著自行車去。因此，我猶豫了很久。

記得，到那年的年三十晚上，我十分不情願地放棄了跨年守歲熬夜的習慣，早早睡下。在大年初一清早，便蹬上自行車，頂著颼颼的寒風，沿著空無一人的長安街一路西行。路過天安門廣場時，這平日裡人潮擁擠的地方，變成了異常地清冷的萬人空巷。我一邊蹬著車，一邊瞎琢磨：這日子口，會有人大老遠地去嗎？自己會不會白忙乎一場？等到了地方，看到不大的營業部裡，早就擠滿了人，心裡才算踏實了。

布置喜慶的郵票公司營業部的房間裡萬頭攢動，卻非常守規矩。依次排隊，買到郵封後，這張郵封的設計者就坐在櫃台裡，不僅簽名，還會在名字上加蓋印章。投遞員也是現場辦公，等人寫好信封後，當面「光當」一下加蓋好郵戳。

誰都有三、五位好友，再加上費勁巴拉地來一趟，因此，來買迎春紀念封的人，沒有買完一張就走的。

好在，那裡約定俗成的規矩是排一次隊就可買一張，至於，你有功夫反覆排隊，要買多少張，沒有限制。

那年頭的人實誠，為了給久未謀面的親朋好友一個驚喜，都捨得下傻功夫。

「如果能給朋友寄出一輪帶迎春紀念封設計者簽名的實寄封，定會成為非常稀罕的集郵品種。」在那裡，有位「郵友」告訴我了這樣的想法。

這樣的想法雖好，但是，一輪是十二年，而每年大年初一就一天，整個北京也就一個地方能買到這樣的郵品，還要馬上蓋戳寄出，完成起來，難了點吧！我嘴上沒說，心裡卻打起了退堂鼓。

一晃二十多年就過去了，這位「郵友」願望有沒有實現，不清楚，反正我是去過一次之後，就再也沒光顧過那個地方。