從此，衣服髒了，就放到窯洞後面的衣服堆裡，然後再翻找看著較幹凈的衣服穿上，大家管這叫「衣服擇優法」。我們的衣服和鞋上都布滿了白花花的汗鹽。有時，小牛犢、小羊羔會興致勃勃地用舌頭在我們的衣服上舔來舔去。

一旦遇到下雨，下溝馱水的路又陡又滑，驢就不能去馱水了，我們只好把所有能盛水的盆盆罐罐都拿到院子裡接水。冬天下雪就更糟糕了，積雪幾天不化，土路泥濘，我們試著用大筐鏟回積雪，放入做飯的大鍋，燒火化雪。可是，滿滿冒尖的一大鍋雪，要燒掉很多柴才能化出半鍋水，而柴也是很寶貴的，那是從十幾里外的山上辛辛苦苦打來的。

於是，我們就組織了挑水突擊隊，冒著大雪，一人在前，揮著撅頭刨出一個個腳窩，後面的人擔著水桶，踩著腳窩，下溝裡去擔水。由於山路彎彎，一旦擔上兩只盛滿水的水桶，很難找到放下水桶休息的地方。只能小心翼翼地眼盯著腳下的路，踩穩腳窩，艱難地向塬上的村子慢慢地爬著走著。回到窯洞，每個人都是大汗淋漓。大家都感到這水是如此珍貴。

由於長期不能洗澡洗衣，村民無論男女身上都有虱子跳蚤，我們也不例外。虱子咬人是一串包，吸飽了血，肚子大的像個米粒，撅著屁股使勁往衣服縫裡藏。我們身上被牠們咬得奇癢無比，經常在睡夢裡不由自主地去撓，以至於手指甲都磨得不用剪了。

幹活地頭休息時，村民們經常在身上的衣服裡翻找虱子。我們想了很多辦法來對付這些害蟲。虱子是藏在衣服縫裡，我們就把衣服正穿一天，反穿一天，虱子想吸血就得爬著翻過衣服才能碰到我們的身體。每天睡覺時，我們會到離炕幾米遠的地方，把衣服脫下來，使勁抖上一抖，把跳蚤嚇跑。牠們要咬我們，必須要再跳過來。

每當秋收過後農閒時分，要回家了，我們會拆了被子，和床單髒衣服打成一個大包，千里迢迢帶回家去洗。一進家門，面對笑臉相迎的親人高聲警告，我身上有虱子。家人立即行動起來，讓我在門廳裡脫光衣服，和帶來的髒衣物一起進行處理。就這樣，有時還會有幾隻漏網的陜北虱子出現在家人的衣服上，引起一陣大呼小叫和埋怨指責，我只有不停地賠不是。

我們那時常想，如果有自來水，盡情地飲用，暢快地洗漱，那樣的生活是多麽幸福呀。幾十年過去了，小山村引水上了塬，清澈的泉水通過水管直接進了村民們的窯洞，大家的衛生條件因此也大大地改善了。我們前兩年回到村裡，看到村民家裡水管中流出清亮的泉水，不禁回憶起當年滴水如油的經歷，深深感到現在生活的幸福，那可能是城裡很多人意識不到的幸福。

➤➤➤滴水如油（上）