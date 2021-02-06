殺個肥豬過大年（下）

還有一個風俗。老輩人說，殺豬一刀見血，一刀戳死就是好；而補了一刀是觸霉頭，東家要出事。所以，哪一家殺豬一刀未死，東家會唉聲歎氣，殺豬匠也往往不收錢。隔壁村裡，採取補救的辦法，就是把那戳了一刀的豬，在坦場上趕來趕去，讓牠流盡鮮血，倒地而死，這就避免了再戳第二刀。

要給死豬褪毛了，二哥提來兩個半桶的開水，倒下有點冷水的旺桶。殺豬匠催著，又提來兩桶開水倒下去。三人抬起豬，放下旺桶，殺豬匠抓著豬鼻孔，晃動著。繼而調個頭，抓著後腿，讓豬頭在熱水裡燙。

母親走出來，等殺豬匠拔下豬鬃毛，她馬上接過來，要曬乾放著，緔鞋要用的。

殺豬匠刮著豬毛，黑黑的豬變花、變白，可毛是刮不乾淨的。他就在豬的後腳跟，用尖刀戳了個洞，下了豬釺，戳進豬的身體，捅到後背頸椎、捅到兩隻前腳、捅到前胸頸下。然後，對著豬腳的洞灌氣，整個豬立馬胖大許多，二哥找根棕索，幫著繫緊豬腳，不讓氣漏掉。灌了氣，豬皮緊繃，原來皺紋裡的毛、稀稀拉拉的毛蔸，都好刮了，「嘁嚓，嘁嚓……」，連聲音也流暢多了。

豬毛刮掉，整個豬白白淨淨。鐵鉤勾著棕索，抬起來，豬頭朝下，掛到靠牆的梯子上。殺豬匠先下豬頭；接著開肚，把內臟放進擱在旺桶上的簸簚裡；然後從背脊開片，用小屠刀剁著，從尾巴邊開到頭頸下，一下接一下，齊齊地裂開一樣，比較平，沒有一點碎渣的；再麻利地割著、扯著，板油、腸油、豬心、豬肝、豬肺、豬腰等分別放進盆裡、桶裡；最後，是收拾豬肚豬腸。

此時我的任務，常常是鑿豬頭。豬頭上皺紋多，毛是無法刮的。殺豬匠有專門的石頭，瘦長型，頭上尖圓、粗糙，我一把抓著，往豬頭皺紋裡鑿，一點一點地，把豬毛鑿掉。搞乾淨了，殺豬匠把它劈開，豬腦髓就屬於我的，可煨了吃。豬腦髓表面有網狀的血絲，我折根竹絲椏，輕輕地插在血絲下，挑浮血絲，轉動竹絲椏，就把血絲全轉在竹絲椏上。尋來兩張箬皮，還有棕皮節筋，在熱水裡浸浸，洗乾淨，像包裹粽一樣，把箬皮折成畚箕形；豬腦髓放進去，撒點鹽包了，用棕皮節筋紮好，放進火籃裡。不一會兒，香氣飄出，夾出來，拍拍灰，剝了就吃，好鮮好有味！

在家鄉，殺了豬，要與別人分享的。中午是煮豬羹，新鮮豬油熬了，放水和乾菜，水開後放米粉。除了自家吃，主要是端給隔壁鄰居，一大碗豬羹，上頭蓋了滷好的豬肝、豬肚、豬腸，還有豬血、槽頭肉，請隔壁鄰居品嘗。晚上，要搞一大桌菜，叫吃「豬觴夥」，——「觴」，古代指酒器，引申為「勸飲，進酒」；「夥」，當然是「伙食」；故鄉的「豬觴夥」一詞，跟其他地方講的「殺豬飯」、「殺豬宴」，意思差不多，但古義甚濃，還表明要喝酒的，主要請親戚朋友，特別不能忘記的，是有權有勢的大隊、生產隊幹部。

那晚上，家裡最熱鬧了，小孩吃得高興，大笑大叫；大人抽菸喝酒，猜拳行令。而母親，這個家庭養豬的「主角」，忙過之後，往往是站在邊上看，露出滿臉的欣慰之情。

殺了豬，幾天的葷菜得到安排，過年就充滿底氣，不慌不忙了。不但大年夜能有燒肉、燉肉和滷過的豬舌頭、豬耳朵、豬肝、豬肚、豬腸等，加上其他菜，滿滿一桌，一家人喜氣洋洋，歡聚一堂；年初親戚來拜年，也能拿出幾個像樣的葷菜。而整個上半年，那些捨不得吃的醃豬油、醃豬肉，切一點點下來燒菜，就有滋有味，大人面對春耕夏收的辛苦，便不在話下，我等小孩，自然也能解解饞了。

➤➤➤殺個肥豬過大年（上）