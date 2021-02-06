《老照片說故事》大學教會我的事

作者大四時全班合照。

上大學是我從小到大的夢想，當年好不容易考上大學，夢想成真的那一刻，覺得世界多麼美好，可以翻轉自己的人生。

剛上大學，就獲得一筆獎學金，是由聯合報創始人王惕吾先生所頒發的中國 文學獎，第一次踏入聯合報大樓，內心十分喜悅與驕傲。做為大一新生，積極地參加迎新、社團和聯誼活動，「古典吉他社」是我唯一參加過的社團，由於自己的歸屬感不夠，幾個月後不了了之。

大二當選財務股長，主要是管理班費，還有負責收錢買教科書，碰到量少而書商不送書時，就必須自己扛著書，一路換車回學校；即便如此，我都甘之如飴，每個月還會做收支平衡表，公布在布告欄，以示負責。也許是這些舉動，吸引同班翁同學找我搭檔，一起競選系學會會長及總幹事，也是靠著翁同學的個人魅力，一舉成功，展開我為期一年的總幹事生涯。

大二那年夏天，參加了生平唯一一次救國團活動「三民主義研習營」，徜徉在風景優美的東海大學，體驗住校生活。頂著總幹事頭銜，被教授指派為班代表，對於我這初出茅廬的小女子，真的是莫大榮耀，唯有戰戰兢兢地接受挑戰。所幸主任及教授個個口若懸河，大有來頭，學員們也都相當傑出，歡聚一堂，共度美好時光。

大三一整年，每天穿梭在課堂間，推銷各種演講及活動，面對學長姐與學弟妹，掩飾內心的忐忑不安，試著完成任務。即使主辦的迎新露營因大雨而提前結束，也是概括承受，點滴在心頭，當然也有機會親近師長和接待校外貴賓。

一上大四，卸下重擔，原以為可以好好休息，沒想到被同學推舉為班代表，我認真地辦好校外聯誼活動，為同學增加交友機會，還有畢業旅行、畢業舞會、謝師宴等，連好朋友也全力配合。四年來所有習得的經驗，都不是來自教科書，但是我一生受用，無論是生活上還是職場上。

畢業三十多年，同學們分散在世界各地，我自己也移居來美，從無機會辦同學會，有緣相聚四年，是此生最大福氣，祝願同學平安快樂！