殺個肥豬過大年（上）

有一個字，古人造得真好，就是「家」字。我們看，「家」由「宀」和「豕」組成；「宀」代表「房子」，「豕」就是「豬」。我們華夏民族的古人認為，光有棲身之處還不行，有了房子還得養了豬，才算是一個完整的「家」。

不提遠的，就是四十多年前，在我們山區，雖然生活艱苦，可大部分人家，每年都是要養個豬的。就說我家吧，兄弟姊妹六個，幾歲十幾歲的，人多糧少，又只有母親和未滿十八歲的兩個哥哥在生產隊裡勞動，工分糧也少，糧食特別緊張。好在父親在外工作，一個月有三十幾塊錢，會設法買些高價糧回家，再摻和些蔬菜瓜果、薯芋之類，勉強度日。

在如此情況下，我母親還是要養豬的。她跟大多數村民一樣，總是認為刷鍋洗碗的水，倒掉可惜了，給豬吃最好；再說，要是自家年前沒有豬殺，這新年可怎麼過？

在人尚不能解決溫飽時，那給豬吃什麼呢？豬飼料主要是糠，後來有了飼料粉碎機，那些麥殼、穀殼、苞蘆皮、豆萁，甚至苞蘆稈的上半段，都可以軋成粉，摻和菜皮或豬草，拿刷鍋洗碗的水拌拌，倒下豬食槽就是。講到豬草，家家都要去尋的。

家裡我等幾個十歲左右的，常常是周日去河邊、去山腳尋找的。而大人，在生產隊裡做事，那田邊地頭有適當的豬草，也會順手摘了留著，或者歇工了，又扯上幾把豬草，夾著一小捆，匆匆回家。

當然，半大的豬都是瘦的，只有到了農曆十月，給牠一些番芋吃，才會開始長膘；十一月後，又加些苞蘆粉，豬吃了就漸漸肥起來。

那時，母親倒下豬食，常常站在豬欄門口看，臉上有微笑，心裡喜滋滋。她還會說：「又大點了，又壯點了！」據說，那些天，給豬吃得好、吃得飽，一天能長一斤多呢。

平時，村民家殺豬的少見，只有勞力多的人家，一年才養兩個豬。正二月買一個小豬，過年使用；夏天過了，又買一個小豬，主要是第二年過節用的，像立夏、端午、中秋，農民要過的傳統節日，有頭豬殺了賣給商店，那可是大筆的進帳，自家又能開葷好多天。

農村裡，殺豬最多的日子，當在臘月十五以後。殺豬匠天天跑東跑西忙得很，豬的哀嚎聲此起彼伏，人的歡聲笑語不斷傳來。

我小時候，知道自家要殺豬了，頭一天晚上就難以入睡，想吃豬肉啊！因此，殺豬的情景，至今仍然記得很清楚。清晨，聽見母親開房門後，我也會一個骨碌翻身下床，急急忙忙穿好衣服，到廚房裡幫母親燒火，用來燒一大鍋開水。

前院裡，二哥三哥已打掃乾淨，擺好旺桶、板凳、木盆、梯子等。「叮鈴噹啷」，殺豬零碎（工具）一陣響，殺豬匠就進了家。他把殺豬零碎朝梯子上一掛，端個簸簚（竹篾打的扁圓形的農具，主要是曬東西用的），跟著我哥去了豬欄，把豬攔著趕著進了前院。

等豬到了板凳邊，殺豬匠放掉簸簚，突然一下，手上的鐵鉤一甩，鉤著了豬鼻孔，用力一提，豬的兩隻前腿離了地。兩個哥哥，一個抓著豬後腿，一個抓著豬尾巴。三人「嗨」地齊用力，把豬捉上了板凳。豬盡力反抗，「吔吔吔——」地，叫個不停。

凳邊的盆裡，一小層水，白點點的是鹽，還有一把尖刀。殺豬匠彎著身體，反手緊握鐵鉤，整個手臂使勁壓著豬頭，順手端起尖刀，用力戳向豬頭頸，又斜捅進去。刀放下，血湧出來，殺豬匠把盆拖過來，接上血。「吔——，吔——」，豬拚命掙扎。三人拚命壓著不放。

豬血少了，慢慢流。母親端只小碗，接了半碗血，分別瀝在院門、大門和豬欄門兩邊，最後那些，潑在豬欄門口的地上。她曾經告訴我，「這叫敬門神」，她指指豬欄門口，又補充道，「那叫祭土地」。小時候，我私下認為，這是迷信；可現在想想，古人敬畏天地神靈，還是包含有天地人和諧相處的樸素思想。

➤➤➤殺個肥豬過大年（下）