空氣和水是所有生物賴以生存的必要條件。打開水龍頭，清澈的自來水嘩嘩流出，是我們城市生活中再自然不過的事情了。不過，七○年代我們去陜北農村下鄉落戶時，萬萬沒想到的就是那裡缺水，滴水貴如油。

我們的小山村是在陜北黃土高原的塬上，用水需要到幾百米深的山溝裡去取。深溝裡，小溪隨著季節和降雨而時有時無，時大時小，涓涓泉水從溝底的石縫裡靜靜地滲出，流淌到一個三尺長、兩尺寬、一尺半深的蓄水池中。村民每天吆喝著毛驢從塬上村裡下到溝底，用木桶裝滿水，再返回塬上的村子裡。

剛到村裡，村民就教我們如何牽驢馱水的本事和竅門：兩個木桶都裝滿水後，要放得緊靠在腳邊，要穩住驢不動，舉起一只七、八十斤的水桶，放到驢背上的馱水架上，一隻手扶住，再用另一隻手提起另外一只水桶，放在馱水架的一側，用身體頂住；再把馱水架頂上的水桶滑到馱水架的另一側，用手拽住，騰出來的一隻手迅速用牛皮繩將兩只水桶固定在驢背的馱水架上。這裡的關鍵是驢不能動，提水桶要穩，綁水桶要快，任何一個環節出錯，都需要重新開始。當然，驢有時被折騰得實在受不了了，憤而逃走的事也時而發生。

由於村裡的驢有限，下溝馱一趟水幾乎要花幾個小時，因此，村裡對各家用水有限制。我們八個大小夥子每天只能有兩桶水，於是，節約用水就顯得很重要，清水要用在最需要的地方。首先是喝水和做飯用水、和麵、做粥、下麵條，還有蒸發糕。

從地裡冒著酷暑幹活回來，每個人都是汗流浹背，嗓子冒煙，迫不及待地抄起水瓢，咕咚咕咚灌上幾大口水解渴。做飯沒有油水，農活又重，大家自然吃的就多，八個人常常連湯帶麵要吃四大臉盆，這樣下來，每天的兩桶水就用去了一大半。剩下的水要洗菜、餵雞、餵豬；於是，洗了菜的水經常被用做蒸鍋水，反正用的是蒸汽，泥土都留在鍋底了。

水貴如油，自然不能用來洗臉刷牙了，我們還因為省去洗漱而得意了一番；沒了刷牙洗臉的麻煩，起床就下地，晚上倒頭就睡。我們也知道了，村民頭上羊肚子毛巾的用處之一就是幹活出汗以後，用它來洗旱澡。所以，那些羊肚子毛巾都由白色變成灰黑色。婦女頭上都戴著紡織女工樣子的無沿帽，是因為她們長期不洗頭頭髮太髒，遮擋一下。

日久天長，我們的臉上留下一道道汗痕，牙齒上結起厚厚的牙石。二十年後，我在美國 第一次潔牙，一張嘴，白髮老牙醫驚叫起來，「我的上帝！」他讓其他醫生都來看，我嘴裡的牙石結成了一片，已經分不清每顆牙齒了。他費了很長時間清除我嘴裡的牙石，我還保留了一塊綠豆大的牙石做紀念。

沒水刷牙洗臉，當然就不能洗衣服了。可是我們有洗衣服的習慣，於是，當衣服實在太髒了，我們用筐擔著一堆髒衣服，帶上肥皂搓衣板，下到溝裡的小溪旁去洗衣服。

剛剛過了春節，天氣還很冷，清澈見底的溪水刺骨寒冷；我們蹲在溪邊，用手在溪水中洗衣服，凍得我們鼻涕眼淚止不住地一齊往下流，再加上深溝裡寒風陣陣，吹得我們直打哆嗦。沒洗多久，我們只好草草收工，結束了這第一次，也是最後一次洗衣服。

➤➤➤滴水如油（下）