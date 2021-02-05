我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

倫敦帝大：20到49歲是助長美疫情擴散禍首

《老照片說故事》母親的聘書

文、圖╱潘全安
作者母親的聘書。
作者母親的聘書。

母親九十七歲高齡，除了行動上需借助扶持，至今耳聰目明，思路敏捷。

不久前，母親心血來潮，要處理一些舊物。老哥幫忙從櫥櫃裡搬出幾個箱子，其中一只古老的褐色中型皮箱，特別引起注意。打開後，只見擺滿整齊的文件，多半是父親的遺物和書籍。老哥幫著母親，從收藏的書信裡，找出一封寫著母親大名的信封，封面陳舊，裡面有一張母親於民國三十七年，受聘江蘇省江陰縣城內中山鎮倉灣國民學校的聘書。

老哥特地將聘書影本透過電郵分享給我。聘書的出現，讓母親陷入了回憶，近日在國際電話裡，開心地跟我提起有關的當年往事。

母親排行老大，侍親至孝。那個年代重男輕女，不鼓勵女子念書，文盲遍布。然而母親十分上進，自給自足，努力不懈，終於自江蘇省立師範學校畢業，受聘為教師。

當時生活極其艱困，想進公家機關就職尤其不易。母親一介女子，挑戰困難，最終如願地從事了自己熱愛的教育工作，不僅紓解經濟上的困難，也給家人帶來無限風光。

聘書所載，母親擔任三、四年級的級任教師，住學校宿舍，吃公派膳食，每月薪酬食米一石七斗。

民國三十八年，母親與先父追隨蔣介石去到台灣，離鄉背井，不但要適應異地生活，也想盡全力相夫教子，遂決定退出教師生涯。而這一紙近八十年前的聘任書，保留至今，彌足珍貴。它見證了母親在時局動盪不安的年輕歲月裡，吃苦耐勞完成學業的往事，令我們這些做兒女的，感到無比的驕傲！

台灣 教育

上一則

打了第一劑疫苗

下一則

給予與留駐的

延伸閱讀

日本著名繪本大師 安野光雅辭世 曾出版「台灣小景」

日本著名繪本大師 安野光雅辭世 曾出版「台灣小景」
曾獲安徒生插畫獎 日本繪本大師安野光雅94歲辭世

曾獲安徒生插畫獎 日本繪本大師安野光雅94歲辭世
初戀情人

初戀情人
李小璐強勢歸來 受聘形象大使

李小璐強勢歸來 受聘形象大使

熱門新聞

跟兒子要錢

2021-02-01 02:00

撿來的兒子

2021-01-31 02:00
倩華∕圖

科技令居家避疫樂無窮

2021-01-30 02:02

相聚離開都有時候

2021-01-30 02:00

錢太的喜怒哀樂

2021-02-02 02:03

我家孩子管做飯

2021-01-31 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴

隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰
離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情