農曆臘月二十三「祭灶節」。祭灶在中國 民間是影響很大、流傳極廣的傳統習俗。小時，農村老家灶間設有「灶王爺」神位，人們稱那尊神為「灶君司命」，傳說他是玉皇大帝封的「九天東廚司命灶王府君」，負責管理各家灶火，被作為一家保護神受崇拜。

那一年，祭灶節，上午十時多，母親對我說：「今天是祭灶節。」我問：「在今天這個節日，有什麼儀式沒有？」母親說：「有啊。」她對著灶台上方牆上，貼著的灶王爺畫像，拱手作揖，表示崇敬。

而後，她從一個紙包裡，拿出一個淡黃色、圓柱形的糖瓜。

我說：「這糖是給我吃的吧。」母親說：「等一會兒，我先給灶王爺吃。」我樂了，問道：「灶王爺在哪兒呢？」母親說：「就在這裡。」母親將糖瓜在灶口上方邊沿黑漆漆突出的磚面上蹭了蹭，說：「灶王爺您吃吧，吃了糖，嘴就甜了，您去天庭不說我們壞話，我們的日子就好過了。」而後，母親把那塊糖瓜給了我，說：「沾點灶王爺的喜氣，把這糖瓜吃下吧。往後，你與小同學相處，說話也不要再那麼刺耳不中聽了，甜美溫柔一點，虛心一點。」

簡短祭灶儀式結束之後，母親開始做飯，她揭開鍋蓋，由缸裡舀瓢水，倒入鍋裡，蓋上，而後蹲下身子，塞進灶膛幾根柴火，點燃。火光在灶膛口閃爍，股股熱浪 襲來，我感到很暖和。母親借祭灶之機，指出我的不足，對我觸動很大。在這之前，在距灶台不遠的圓桌上，我和鄰居同學小陸在一起寫作業。母親抱來柴禾時，我和小陸發生激烈口角，被母親發現。

我倆同是小學二年級的學生，小陸很虛心，遇到問題，常向我請教。那天，我倆一起寫生字，老師留下的語文課文中的五個生字，每字寫五遍，過去一段時間，小陸問我寫多少了，我說還有兩個字就寫完。小陸說：「你怎麼寫得這麼快啊。我才寫一半，你是不是在糊弄我？」我說：「你要是不信，過來看看。」小陸走到我面前，仔細看我寫的生字，說：「你最後一個字寫錯了。」而後指出錯在哪裡。哪知，我把他的好意當成是故意挑剔我，白他一眼，用一種不高興的語氣說道：「嗯？是嗎？沒寫錯吧，行啦行啦！別多管閒事，去寫你的作業去吧！」小陸在我身旁站好長時間，最後，收起他的書本，氣囊囊離我而去。就這麼一句話，就把他氣著了，值得嗎？我有些不解。

灶膛裡的火不斷燃燒，鍋裡的水，漸漸發出蟲鳴般絲絲的響聲，那時農村稱水接近燒開的狀態叫「響邊兒」，用響邊的水用來作為貼餑餑前的重要環節，燙麵子最好。蹲在灶口燒火的母親站起來，對我說：「你不是寫完作業了嗎，快，幫助我來燒火。我燙麵子去。」我說：「好吧。」

我開始燒火，把灶旁好幾根秸稈一股腦塞到灶膛裡，本是燃燒很旺的火頓時被壓住，釀起濃煙，我被嗆得眼淚流下來。我把頭探到灶口，朝著灶膛吹起氣來，母親看到這種情況，說：「你把柴火放多了，吹氣也不能讓火重新燃起。」

母親走過來，將在灶台與牆呈九十度角旮旯裡垂直豎放的燒火棍拿過來，插入灶膛底部，用力把柴火往上一挑，頓時，忽的一聲，灶膛裡的火重新燃起。見我有些吃驚，母親說：「剛才，我祭灶，期盼能夠讓灶王爺說好話，其實，真正能掌握灶火主動權的不是灶王爺，是我們自己。只要我們方法對了頭，灶火就聽我們的話了。你知道為什麼灶膛裡的火，用燒火棍一挑，能重新燃燒起來嗎？」我一時說不出道理。

母親說：「火要空心，人要虛心。把柴火架空些，可使空氣容易進入，增大柴火與空氣接觸面，使泯滅的火再燃；人要虛心。心胸要廣闊，能容人，虛心使人進步，驕傲使人落後。無論是誰，都有長處，取長補短，互相學習，才能不斷進步。」

母親說完，起身貼餑餑去了，我重新蹲下來燒火。我記住母親的話，在往灶膛裡續柴火時變得謹慎，均勻續柴，還不時學著母親的樣子，用燒火棍挑一挑，讓火苗更旺。那灶膛裡明亮火光，彷彿能透視我的胸膛，讓我那逼仄的心胸變得明朗開闊。我的思緒轉向小陸，我的言語不當，傷害了小陸，是我骨子裡妄自尊大，不夠虛心。解鈴還須繫鈴人，我與小陸彼此心裡結下的梁子，我得主動破解。

母親把餑餑貼好，蓋上鍋蓋，用一塊布把鍋蓋四周塞嚴實，而後，接替我燒火。我想到委屈的小陸，於是跑到他家，向其道歉。小陸吃驚地看著我，足有三分鐘，他臉上的表情，由冷落慢慢轉變為緩和，他那燦爛的笑容告訴我，他原諒我了。

母親在祭灶節、灶台旁，借助人們對傳說灶王爺的美好期望和科學燒火的示範，引導我懂得說話做人的道理，將我懵懂的心靈點亮。

當下，我們住進鋼筋水泥的城市森林，煤氣灶代替老灶台，祭灶儀式多有不便，然而，借助傳統，教育 後人，弘揚美德，不可或缺。