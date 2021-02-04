在我清晰的記憶裡，小時候的過年比現在熱鬧許多，闔家人整夜不睡覺，高高興興地等待著那個「一夜連雙歲，五更分二年」的神秘時刻快快到來。換好新衣戴好新帽，父親便帶我到後屋去先拜財神爺（我家供奉的是武財神）。只見財神軸上的關羽、劉備、張飛三人，英姿勃發，眼睛炯炯有神；下面的方桌兩旁，兩支高高的紅蠟燭火苗竄竄跳跳，供品擺滿了方桌，桌子中間一個生鮮大豬頭，特別顯眼。

拜完財神，我們又一起去給奶奶拜年磕頭，然後我再回到父母屋裡，給二老磕頭，初一凌晨吃了餃子，再出門去給七大姑、八大姨和姑父、姨夫們拜年磕頭。然後再去父親的世交好友家拜年磕頭。每次磕頭都有可觀的現金收入，叫作壓歲錢。這一圈頭磕下來，口袋裡的壓歲錢，已是鼓鼓囊囊了。壓歲錢怎麼花呢？我早就想好了點子，還和往年一樣──買心愛的耍物。

那時年節一過，鬧市上賣耍物的攤點，早已是星羅棋布，各種耍物琳瑯滿目，應有盡有。木製古代冷兵器，槍 、刀、劍、戟、斧、鉞、鞭等樣樣俱全。還有黃顏色木托黑鐵皮槍筒的小步槍、鐵製打火藥砲子的手槍，還有琉璃做的鼓當、流光異彩大小不等的琉璃球、圓形和三角形的萬花筒。

還有橡膠碧眼黃髮的洋娃娃、皮球、帶哨的洋茄子、鞭炮、煙花、滴滴金，以及包括「西遊記」、「三國」等主要人物在內的各種面具、京戲老生戴的假鬍鬚、泥娃娃、王八打鼓、布老虎、兔兒爺、空竹、陀螺、雞毛踺子、貨郎鼓、糯米麵做的姜太公釣魚 、糯米粒膨大後做的歡喜團、糖稀吹的老鼠偷油，加上印花黏紙等，不勝列舉。各攤位前擠滿了買耍物的顧客和圍觀的遊人。

蘿蔔白菜，各有所愛，耍物雖然多種多樣，但是我只選擇心儀的、喜歡的去買。木製古代冷兵器是我重點買的大項，大刀、長矛和寶劍各一把。刀頭、槍頭和劍體，雖都是木材所製，但是上邊刷了銀粉，看起來閃閃發光和真的一樣，特別令人喜歡。

還買了一支打火藥泡的金屬左輪手槍及五六張火藥泡紙，放起來啪啪作響。另外還買了兩支博山琉璃行業製做的鼓當，其形狀酷似一個不封口的扁圓形琉璃小魚缸，上面加了一根長約二十釐米的琉璃管子。

雖然看起來十分簡單，但做起來工藝要求極高，非有經驗的師傅莫屬，因為它的琉璃鼓面薄如蟬翼，吹起來纔能有鼓——當、鼓——當的節奏。

次日，又和小夥伴們去了另一個市場，所賣耍物和初一去的那些攤位都差不多，我又買了「西遊記」裡孫悟空和「三國」裡孔明的面具，還買上了一個假鬍鬚及一些鞭炮和煙花。在回家路上，我一直帶著那個孫悟空面具，惹的路人指指畫畫，有人竟高聲喊話：「來了孫猴子了！」