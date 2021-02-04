《老照片說故事》打卡的回憶

作者留存的卡片。

最近我找到一盒Fortran的卡片。四十八年前，我陪先生讀書，那時候他唸研究所，微薄的助教奬學金不夠用，聽說有一家電腦公司在招募打卡工作人員，我們幾個留學生 太太都跑去申請，都被雇用。

後來才發現我們全被安排在沒有人肯做的夜班，由晚上十一時到早上七時。大學城裡沒有別的工作，我們別無選擇，就一起去打工了。

這個工作是替醫院及診所用打卡把個人醫療的帳單 打印出來。上工的時候，兩個老墨女人督導把一個個厚厚的大信封發給大家，然後我們照信封裡一張張帳單上的資訊，名字、地址、金額打進電腦，卡片就從另一頭出來；集滿了一盒卡片交還給督導，由她們來驗證卡片上資訊的正確性。

我那時候才二十幾歲，靠著年輕力壯，去上夜班，但是身體還是受不了，每每打卡到半夜兩、三時就會打瞌睡，眼睛睜不開，腦袋一片空白，有一下沒一下的按鍵盤。

督導經常在我們座位附近巡視，所以我不能趴下來休息片刻，只能硬撐著。可想而知那幾個小時的卡片全打得亂七八糟。幸好工資不是按照合格的卡片來算，否則，以我的成果，我的薪水會是負數。

打卡的日子隨著先生由研究所畢業而結束，我終於可以每天晚上在家睡覺了。古人說的好，舒服不過躺著，那段打卡的日子真是不堪回首。