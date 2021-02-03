當女友走進病房，我看到的卻是韓正書上尉的妻子。我牙一咬，心一橫，轉頭向窗外，假裝沒看見。她走過來，輕輕拍我肩膀，細聲呼我名字，我頭也不回，冷漠地說不願再見到她，要她回去。她站在床邊很久很久，最後失望地離去，走出房門時，好像擦了眼睛；其實，我心中何嘗不在啼哭。

醫師診斷報告，脊椎骨第十一到第十四折裂，壓迫脊椎神經，是不可恢復性傷殘，不能繼續留營服務。

一個多月後，區善濟、趙明臣、王治修又帶了許多水果餅乾來療養院 病房。他們即將赴美國 ，從龍潭開了四個小時吉普車到仁武鄉向我辭行，他們希望我早日恢復健康，回來一起打拚。我祝福他們一路順風，早日完成學業。他們離開後，我又流下了傷心的眼淚。

我熱愛生命，對前景充滿期望，不能剛二十六歲就「英年早逝」，我不同意八○二醫院的診斷結果，堅持我的傷殘可以恢復。我寫信給陸軍總司令羅列上將，要求到台北八○一陸軍總醫院重新檢查、到台灣 大學醫院治療。羅上將批准我的申訴，並撥專款讓我去台大醫院醫治。

經幾次精密儀器檢查，八○一醫院同台大醫院都出具證明，說八○二醫院診斷無誤，傷殘是永久性的，不可能繼續在軍中服務。至此，我留營的希望完全破滅。

祖父、父親都是軍人，我從小就夢想有朝一日能繼承傳統，投身軍旅。大武營房外面有個瞎子摸骨算命攤，人人說他很靈；有天我也去試試，他說我軍旅生涯不會很長，我很生氣，幾乎端掉他的算命攤子。不當軍人，我又能做什麼？

幾天前，區善濟、趙明臣、王治修三人又開了幾小時車來到八六六療養院。他們剛從美國回來，看到我的退役命令，專程來向我道別，還送我一枚美國特種部隊徽章（Rotheco Special Forces Crest Pin）以作紀念。我們一起在仁武鄉餐館午餐。席間，我強作歡顏，笑談當年瑣碎趣事。

餐畢，他們還有數小時車程，要趕回去，我送走他們，信步走回療養院。那是個隆冬的下午，天空陰雲密布，光禿禿的樹枝間颳著很強勁的西北風，忽然聽到野鴨叫聲，抬頭看到一隻失群孤雁，在昏暗的天空中來回盤旋，不知今宵何枝可棲。我凝視良久，無限感觸，真是「念天地之悠悠，獨愴然而涕下」。

療養院早晨起床鈴聲響了，也該起床，向療養院的醫師、護士及病友們說聲再見，感謝他們的照顧和鼓勵。也要告別兒時的夢想，脫下穿了十年的軍裝，走向茫茫的前方，何去何從，我也不知道，反正到時間再講。

麥克阿瑟將軍曾經說過：老兵不死，只是凋零。 ( 「Old soldiers never die；they just fade away.」General Douglas MacArthur, 1888-1971 )。也許我就是麥克阿瑟所說的老兵，永遠永遠不死，只是逐漸凋零，隨風而逝。

➤➤➤老兵不死（上）

➤➤➤老兵不死（中）