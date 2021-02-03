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《老照片說故事》我家工具箱

文、圖╱盧溪
作者家中傳家寶─工具箱。
作者家中傳家寶─工具箱。

年底，妹妹在老家整理舊物，發來一張照片，是我家使用了幾十年的工具箱。在我家裡，它堪稱一個「百寶箱」，不僅盛納著各式工具（照片裡的螺絲刀、老虎鉗子、銼刀、板子、門栓、自製起子都是當年的老物件），規格型號不一的釘子、螺絲釘、小鋸條、墊圈、膠水、鞋油等，還有稀奇古怪的小玩意，真是要什麼有什麼。

當年，父親常常從床下拿出工具箱，給我講各種工具、小零部件的名稱、功能、使用方法。家裡的桌椅板凳門窗壞了，父親就拿出工具修理；自行車要保養，父親就拿出潤滑油和蠟、毛刷和抹布，自行車一會兒就車架整潔、車圈鋥亮；我和妹妹的玩具壞了，父親也總有辦法讓它們恢復原狀，我們也總是歡喜地拿著修好的玩具到處「炫耀」。

我記得家裡好多東西都維修過，比如台燈、自來水管道、菜刀、鉛筆刀、皮帶等，都是修了又修。那時捲菸稀缺，要憑票購買，父親還曾經用薄木板自製一個手工捲菸箱，捲出來的香菸和外面賣的相似度極高。

在我的眼裡，父親是天底下最聰明的人，任何破損、缺東少西的物件到了他的手裡，用工具箱裡的小零件都能修好。

當我學會使用和掌握那些小工具，不再用小榔頭釘釘子時砸到手指，我就成了父親的小幫手和小參謀。一旦家裡有什麼物品需要修理，我都會先去工具箱裡拿工具，找出合適的小零件，同父親一起維修，邊幹邊學。很多生活中的常識、維修東西的技能，就是父親利用工具箱教給我的。記得那時工具箱裡還有一條磨刀石，我可以將菜刀、剪刀磨得刀鋒如劍，媽媽總是很滿意我的手藝。

一年，家裡主睡房的房門被封起來，在另一邊牆上開了一道門，成了別人家的房屋，我家四口人就只剩一個睡房。父親決定把廚房縮小，隔出一間小屋。我和父親找了些木材，用工具箱裡的工具一起設計、伐木材，搭建出一個雙層床。這個床十分耐用，

我一直使用了好幾年，直到離家去外地上學。

幾十年過去，工具箱已斑駁。一看到照片，它陪伴我們的歷歷往事就浮現，父親教我技能的身影、媽媽喜悅的笑容、妹妹拿著修好的玩具歡樂跳躍，這些情景好像都從這個工具箱裡冒了出來。這個工具箱，真是我家的「百寶箱」，是我家的傳家寶。

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