為了減低衝擊，著地時一定要在極短時間內用腳底、小腿、大腿、臀部、肩背先後接觸地面，再來個大翻滾，這個連續動作叫 「五點著陸」。三周的傘訓，前兩周就是反覆練習「五點著陸」，如果「五點著陸」沒做好，必定斷腿，有人說跳傘他不怕，那是騙人的。

初級傘訓結業，區善濟、趙明臣、王治修同我在營房外小飯店慶祝一番。那晚，連酒量平平的我都喝了大半瓶金門高粱。我們醉醺醺，迷糊糊，勾肩搭背，歪歪斜斜地往回晃蕩，不時還斷斷續續、五音不全地高聲合唱一段「瀟灑走一回」，渾然不覺置身於滂沱大雨之中。

接下來是兩千公尺的高空跳傘。高級傘訓要跳三次：第一次帶重武器，第二次夜間跳傘，第三次水上跳傘。

第一次，我身上拴了一支自動步槍 ( Browning M1918A2 automatic )， 很成功。

第二次，醒來時發現我躺在八○二醫院，石膏從肩骨打到肚臍，全身筋骨痠痛難忍。

三天後下午兩時左右，區善濟、趙明臣、王治修帶了許多水果餅乾來我病房。他們結訓回部隊，我也要轉移到八六六療養院 作長期療養。他們祝福我早日康復，我也祝福他們萬事如意。他們走後，我感覺好像被世人遺棄，無比的孤單失落，不禁悲從中來，流下了很久沒有流過的眼淚。

我在療養院的室友韓正書上尉，他跳傘脊椎骨受傷，腰部以下癱瘓，終身殘廢。第一次見到韓上尉時，他躺在病榻，不聲不響地擦著眼淚，他新婚不久的年輕妻子正輕聲飲泣，此情此景，真叫人鼻酸。而自己呢，雙腿不聽使喚，也失去知覺，突然，一股從未感受過的莫名恐懼籠罩全身，不能自已。醫師趕來診治，再三向我保證，說我的脊椎沒斷，不致殘廢，但我的不安、惶恐、焦慮，沒有親身經歷是無法想像的。

父親、母親同妹妹來療養院探望過，媽媽看見我淒慘的樣子，抱著我手臂，伏在枕頭上痛哭失聲，反而是我安慰她，要她別難過。爸爸同妹妹沒有多說，他們不是醫師，也幫不上忙。我先天不足，小時候很孱弱，生長在物資非常匱乏的戰爭年代，父親又長年在前線同日本 鬼子打仗，全憑母親教中學英文的一點微薄薪金，省吃儉用，養育我兄妹二人，哺乳之恩，終身難報。第一張我穿軍裝放大的照片，就是送給母親。照片右下角，寫了幾句表達濃郁母愛的小詩：

To the kindest friend I ever knew,

The one I told all my troubles to,

I’ve looked the world over, couldn’t find another

Like you, my dear Mother.

Love,XXXX

最感到歉疚，也不能寬恕自己的是，我對認識不久女友的絕情。她是龍潭鄉農村合作社會計，我們在一公眾場所相遇，竟然來電，幾次約會，滿談得來，雙方感覺也很良好。她從王治修那裡得知我受傷，就買了些水果，坐了一天火車同汽車 ，趕來療養院。那時，我困惑、迷惘、痛苦、絕望，神情沮喪到了極點，前景一片茫然，心想終身殘廢，窩窩囊囊地活在人世，實在沒有意義，不如乾脆死去。自我了斷，未必不是明智抉擇，韓上尉的遭遇歷歷在目，我默默禱告，如果上蒼降罪，一切災難讓我一人承擔，不要株連無辜，假使我前世犯了孽障，請提早結束我的生命，以贖前愆。

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