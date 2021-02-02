烘饃鍋也有學問，大火燒多長時間、小火燒多長時間，停火多長時間，都要恰到好處，蒸出來的年饃才又暄又好看、好吃。

我家做的年饃分為兩種，一種是包豇豆、紅薯和紅棗的圓年饃，一種是棗花饃。一個棗花饃的份量和一個圓年饃差不多。棗花饃又分三種，一種是單個的棗花饃，或圓形，或三角形，上面用刀切成花紋，花紋上插上兩、三個棗；一種是由單個的棗花饃拼成的大棗山，總的看上去像一個等腰的三角形，山尖上是一個單個的棗花饃，接下來二層兩個，三層三個，四層四個，最多五層或六層，不能再多了，因為鍋裝不下。

做大棗山饃，不論幾層，棗山上棗的排列，橫豎都要成行；還有一種是圓形的大棗花饃，圓棗花饃，圓心插一個棗，接著一圈一圈插的棗不論多少，都成為一個圓圈，看著美觀又大方。棗花饃都為了供奉祖先和天地神明；大年三十上午，把圓形大棗花饃供奉在一個長條供桌的中間，兩邊再擺上兩個大棗山饃，供桌的中間部位，左右各擺一盤煮上兩滾的刀頭，在三個香爐的左右擺上單個的棗花饃一盤，圓蒸饃兩盤。

供桌的中間貼著「天地君親師」的中堂，中堂的對聯是：祖宗功德流芳遠，詩書傳家繼世長。香爐裡香煙繚繞，過年的氣氛十分濃厚。

剛出鍋的饃，只能先擺放到鍋蓋上，饃與饃之間也要間隔，以免饃皮相互黏連，弄損饃皮。剛出鍋的饃端到堂屋裡，放在方桌上晾著。這時我的任務是在堂屋裡看書或寫作業，一邊關照著蒸出的年饃，不能讓小耗子咬吃了。

哪一天拉開架勢蒸饃了，這天就特別忙，中午做不成飯，餓了就吃剛蒸出來的年饃，渴了喝點開水。說艱苦吧，餓不著，還能吃到暄騰騰的白蒸饃；說不艱苦吧，也實在夠累的，坐得腰痠腿又痛，也怪不好受哩。母親呢，上午參加做饃，下午哥嫂就不讓母親做饃了，讓母親在堂屋裡看饃。我就自由了，可以跑出去找小伙伴們玩一會兒，但不能玩的時間太長，需要我的時候卻找不到我，母親知道了免不了要挨訓，我可不願意自討沒趣。

有時蒸饃白天蒸不完，夜晚還要挑燈夜戰，有時忙到夜半才能結束。夜晚蒸饃的時候，父親是一個燒鍋的高手。白天父親的事多，故不參加，夜晚沒事了，父親也不願意歇著，總是坐在鍋後燒饃鍋。要說累，一家人最累的就是父親。

一家人之所以穿不愁，吃不愁，過得熱熱火火，像火炭一般，是誰給的福呀？全是父親的勞累換來的。我們這一家人擁有一個有本事的好父親，又有一個好母親，我們真是有福呀！

第二天早晨，我一覺醒來，堂屋當門裡方桌上，長條几上擺的、晾的全是暄騰的大蒸饃，還有兩個棗山饃，很大很大的一個圓棗花饃，過年的氣氛非常濃厚。

我家養著一隻大黃狗、一隻大黑貓，貓在堂屋裡睜著兩只明晃晃的大眼珠子，小耗子一個都得退避三舍，哪一個也不敢出來。院裡有大黃狗看門，前後院裡大門一上，安全、溫馨又有福分。小時候我家的生活真是溫暖又幸福，我非常留戀，至今想起來，心裡還是熱乎乎的。

➤➤➤憶蒸年饃（上）