《老照片說故事》日記一則

作者妻子與幼子在上海嘉定南翔古猗園「不繫舟」旁戲水。

二○二○年的最後一天，上午從車庫推出自行車在社區內兜了一圈，一路上沒有行人，偶爾有車快速駛過馬路，顯得出奇地安靜。回到家中，整理舊照片，找到了一張文革期間，妻與幼子在上海嘉定南翔古猗園「不繫舟」旁戲水時攝下的照片。

我從上海師院農中師訓班結業後，分配到廠頭鄉擔任農業中學教師。農中學生半農半讀，上午來校學習，下午回家務農；所以我們也有機會借用鄉文教幹事的二十八吋永久自行車，從鄉政府北面的古浪路出發，朝西過綠楊橋，沿著滬宜公路，快騎約半小時就可到達古猗園。

那時候古猗園規模不大，門票是三分錢還是五分錢我記不清了。園內也無茶室餐廳，要吃小籠饅頭，必須去鎮上「南翔飯店」。一九五八年每客小籠包價格零點三五元，收二兩糧票，奉送一碗蛋皮紫菜肉骨頭湯，上面飄著幾根中國 芹菜，色香味「交關贊」（滬語非常好的意思）。

記得那時進園門右轉沿著彩色鵝卵石鋪成的小路盡頭有一小院子，通常門虛掩著，內有明清家具桌椅擺設，長條桌上有幾盆綠色植物，諸如含羞草、文竹以及松樹盆景等，真是應了「室雅無須大」那句話了。

為紀念「九一八」東北三省被日本關東軍占領，不忘國恥，園內假山上建有一座磚木結構亭子，東北面缺角，名為「缺角亭」，至今猶在。

「不繫舟」實為石舫停靠在湖岸邊，也是我們喜歡駐足遊玩的景點。木船艙有兩層，沿著僅可容一人拾步而上的木梯，可達二層。臨湖有木窗，夏日可觀賞湖中荷塘景色。那時遊人不多，所以我們就帶了一本書閱讀，很愜意，也是一種享受，直到太陽落山才踏上歸程。

屈指算來，這已是五十多年前的往事了。眼前的新冠肺炎疫情 嚴重，但願能早日接種上疫苗 ，迎來「拐點」，重新恢復正常的生產和生活，回中國探親訪友掃墓，重遊古猗園。