我小時候，蒸年饃是我家過年前一道亮麗的風景。農曆臘月二十左右，母親和嫂子為了蒸年饃趕忙收拾麥子，趁天氣晴朗的時候，抬出幾袋麥子放在院中，用簸箕簸簸用篩子篩篩，再倒在大盆裡，用清水淘淘，用撈笊撈出來，攤在鋪有布單子的蓆上晾晾曬曬，晾曬得差不多了，再裝進袋子裡等著磨年麵。

我家有磨有驢，年關前在我家磨麵的人家很多，哪一家什麼時間磨麵，都由母親安排，就像現在掛號排隊一樣，要有個先後順序。人幹活兒累了要休息，驢拉磨也要有歇息的時間，一天只能拉兩套麵，上午拉一套，下午拉一套，一套最多拉五十斤。我家的年麵需要四套才能拉完，這中間可能還有鄰居家穿插在中間。

我家的四套麵大概需要三到四天才能磨完。說著唸著，一般得在過了臘月二十三的小年才能磨完。磨完年麵，蒸年饃的時間一般放在臘月二十六或二十七兩天。

蒸年饃的前一天，要把包饃用的豇收拾乾淨、煮熟，紅薯切碎，紅棗洗乾淨。睡覺前把蒸年饃的麵用酵子發上。

第二天早飯後，把平常在堂屋裡烤火取暖用的大鐵火盆抬到廚房裡，放在做年饃用的案板桌下面，燒著幾節木炭放進火盆裡，天氣若是很冷，把廚房門也關嚴。母親、嫂子、三哥圍案板桌坐一圈，整個廚房裡暖氣氤氳，一來人不受凍，二來給發的麵營造一個溫暖的氛圍；暖和了，麵開的快，也開的好，做出來的饃又暄又好吃。

頭天夜裡發的麵也開了，在麵盆裡發酵膨脹得滿溜撲騰得要溢出盆外。三哥有勁，端起大麵盆，把麵扒出來堆在攤有乾麵粉的案板桌上，揣揉一氣；然後再攤開，把嫂子在另一個盆裡打的渣頭（在麵中加點水，用筷子攪成碎麵疙瘩）倒在攤開的麵塊上，把麵塊拔起來，把碎麵疙瘩包在麵塊裡，再使勁揉揣，使碎麵疙瘩和麵塊揉合一塊，然後再分成兩塊，放進兩個盆裡，這就叫接麵。

這一盆麵接完了，再接另外一盆。另外一盆也接完了，稍停一會兒，開始接的第一盆麵又發酵膨脹好了，再接著接第二道，兩盆麵都接好了，接的麵醒得快，接著再接第三道麵。第三道麵接完了，早結的麵又醒好了，麵又開了。這時就開始把先開的麵盆裡的、長有很多絲窩窩的麵倒在案子上，揣揉一氣，再分成小塊，揉成長條，用刀啪啪啪切成小饃塊，然後大家開始揉饃。

把一個個切好的饃塊，一手握著饃塊，一手用拇指、食指和中指快速的揉搓，都搓成圓圓的中間一個凹窟，再拿起這個帶有凹窟的饃塊握在手裡，一手用小勺挖已經摻好的豇豆、紅薯、紅棗餡塞進凹窟裡，把口捏緊，在桌子上兩手捧著搓成圓圓的饃，就算做成了。把做成的饃放到鍋蓋上，上面蓋上乾淨布塊，再醒一會兒，就擺放在鍋裡蒸。

往鍋裡擺放饃也有技術，饃與饃之間的距離要適當，不能太近，也不能太遠。太近了，饃在蒸鍋裡蒸的時候，還有膨脹的機會，饃與饃之間最後不能接觸，以似挨似不挨為好，這樣蒸出來的饃，饃皮不會被黏掉；若是掀出來的饃，饃皮黏掉了，看著不雅觀。若是距離太遠了，饃就放得少，造成浪費。饃放進鍋裡以後，蓋上鍋蓋，一圈用濕布條或是麥草一類的圍平，以免漏氣。

➤➤➤憶蒸年饃（下）