為「老照片釋疑」再釋疑

拜讀曹中嶽先生日前在上下古今版的鴻文「老照片釋疑」，將其尊翁遺留的一幀相片之眉註：「旅築」，認為是攝影 師將攝影地點「蜀」誤聽為「築」，乃有此謬誤。容我單刀直入就這幀照片的眉註作幾點解析，以期能為曹先生進一步解惑。

首先，我認為涉及攝影地點最關鍵的這個「築」字，事實上是指貴州省貴陽市，「築」是它的簡稱，如重慶簡稱「渝」、成都簡稱「蓉」、廣州簡稱「穗」、福州簡稱「榕」、上海簡稱「滬」等均屬之。

不過，必須承認，「築」（與「竹」同音）非「常用」字，一般人對之都很陌生。我特地去查字典，找到兩條解釋：一、古樂器名，形狀像瑟而頭大，安弦（十三）後，用尺擊之，今已失傳。二、「貴陽市」的簡稱。我因而聯想，貴州多苗族，善歌舞，這件「築」的樂器是否與苗族同胞有關。

我在童年時期，因逃避日寇侵略，曾隨親人在貴州寄居長達七年，其中三年就住在貴陽，故對其簡稱為「築」知之甚稔。

一九三九年（民國二十八）二月四日，日機十餘架於白晝空襲貴陽，投擲燃燒彈，貴陽毫無空防能力，任由日機濫炸；市區唯一的精華區，只不過是兩條交叉成十字形的小街，房屋均為木造平房，中彈起火後因無消防設施，只能眼睜睜的看著整條街陷入火海。到了深夜，火光觸天，夜空一片血紅色，景觀十分恐怖，也因此對這座簡稱「築」的山城，我始終刻骨銘心，雖已臻耄耋之齡，仍難以忘懷。

時間轉到抗戰後期，日寇全力反撲，一九四四年（民國三十三年）秋，衡陽展開保衛戰，軍政部政計訓練班所在地南嶽衡山鄰近戰區，諒已先期奉指示循湘桂黔鐵/公路遷移至較安全之貴陽市，故相片眉註始有「旅築」之語。

再看眉註之書法 十分工整，並取兩位處長之別號尊稱為公而不名，捨專業司書（文書員），一般攝影師諒無此能耐，果爾，則更無誤「蜀」為「築」之可能。

但曹先生仍認定相片係在重慶市照的，問題是重慶簡稱為「渝」，且為中國 戰時陪都，舉世聞名，於情於理，相片眉註應稱「旅渝」，否則豈非失敬？如今既然開門見山已以「旅築」稱之，就證明這幀照片的確是在貴州省貴陽市拍的。

以上區區淺見，不周之處，尚祈曹先生暨方家見諒教正。