日前，拜讀上下古今版刊發「傳聞要恢復高考」一文後，我心中五味雜陳。先是羨慕作者大兒子在國家恢復高考後，在父母引領幫助下考上大學，一舉改變人生命運；跟著升騰起一股淡淡的酸楚：當年，我卻被困於學識淺薄、家境貧窮的環境，讓千載難逢的高考機遇擦肩而過呀！

一九七七年九月中旬，我與四十餘名青年別無選擇踏上下鄉插隊之旅，來到家鄉一個群山環抱的小村莊插隊落戶。成為生產隊新社員幾天後，國家傳來了恢復高考喜訊，猶如一縷溫暖春 風吹進心田，一些知青立時歡喜鼓舞，躍躍欲試，爭先告假跑回城市家中，補習起高考課程。我非但沒有心動，反而出現了冷淡麻木神態，問我為何在人生機遇蒞臨時無動於衷？實言相告，我的狹小心靈正被一把無形枷鎖──貧乏學識、困苦家境牢牢桎梏著。

我是「大躍進」年代出生，頭二十年的經歷很不幸：出生不久就挨餓，上學不久就停課，中學畢業路一條，下鄉插隊修地球，這既是我履歷的記錄寫照，也讓我的文化知識定格在小學水準上。有人會問：沒上中學嗎？答曰：上過，而且上的熱熱鬧鬧：白卷先生、停課鬧革命，反擊右傾翻案風等政治運動接踵而至，學校組織的學工學農勞動接連不斷，三年學期幾乎沒上幾天文化課。期間，因我個人偏愛語文，厭煩理科課程，畢業考試數理化成績加在一起未到六十分，最後掏三元人民幣 換取了九年畢業證書。這樣的文化程度，怎敢應考大學？又怎能奢望靠上大學？

不僅如此，身為家中五個子女中的老大，過早地體驗感悟了小家的貧困與艱難。頭一件困難之事：糧食不足。四個男孩子相繼長成半大小子，正是長身體補充營養的時候，然而，國家供應的限定糧食和副食品，實在填不飽禿小子們的腸胃，致使幾人經常饑腸轆轆，進而面黃肌瘦、矮小體弱。父母為此整日愁容滿面，唉聲歎氣，不得已，經常做賊似地偷偷購買議價糧票，之後再到糧站換取玉米麵。這時節，我再跑回家吃閒飯、花錢補習文化知識，豈不是又給父母增添負擔，讓困窘的家境雪上加霜嗎？

由此，我默默放棄考大學願望，安心在農村務農。儘管身體瘦弱、力不從心，但我仍頑強地與當地農民與知青伙伴，匯入鄉村一場接一場勞動戰役：割高粱、拔花生、運公糧、修水庫。

熬到年終，生產隊分紅，我在領到四十多元人民幣之後，還扛回家滿滿一麻袋玉米、兩套袖袋花生米和上山撿拾的蘑菇，給城市小家補充了年貨，並讓小家逐漸變成溫飽人家。

不可否認，當年抓住國家恢復高考機遇，回家奮力補習應試衝過高考獨木橋的知青，通過幾年求學，全都改變了人生命運。我們青年點的知青老范和小肖，在恢復高考之年，雖然僅分別考入了當地的師範和師專，但畢業之後均被分配到機關和學校，成為令人羨慕的捧鐵飯碗人士。而我和眾多知青，最後只能跟隨返程潮流回到城市，被迫無奈地在父親單位當了一名建築工人。

回想當年，輕易放棄高考，讓人生機遇擦肩而過，實屬被逼無奈，也有些後悔；但想到自己在鄉村安心務農，為當時的小家和父母分了憂，解了愁，也略感一絲欣慰。