《老照片說故事》一九七六年登樓紐約

一九七六年作者與友人登上了世貿雙子塔南樓第一百一十層的觀景台。

一九七六年夏，我剛結束春季班的課程，前往紐約 尋找暑期工作。那時來美才三個多月，找工作很自然地就想到中國 城。我住在紐約五大區之一史泰登島上的姊姊家。一大早，搭著姊姊夫婦的便車，大約二十多分鐘到碼頭，坐上渡輪抵達曼哈頓，再轉地鐵前往中國城，一趟下來大約一個半鐘頭。

有次從史泰登去皇后區看大學同學，全程搭乘公共交通工具，單程就超過三個鐘頭。在路上花費那麼多時間，和台北完全不一樣，紐約給我的印象是大得可怕。

走在曼哈頓的高樓陰影中，我好像行過地獄幽谷，舉頭見到的是兩列摩天大廈切割出來的一方藍天，自己彷彿成了困在井底的青蛙。

父親的一位友人介紹我去中國城看他住在那裡的妹妹，說她或許可以幫我找到工作。當那位祖籍浙江的女士知道我不會說廣東話，又沒有端盤子的經驗，就搖頭說很難覓職。我自己硬著頭皮，一家家餐館詢問，落得徒勞無功。

好在我有助教獎學金和免學費，暑期工作的收入並非新學年活命所需。後來我再去曼哈頓，就抱著純粹遊覽之心，逛大都會博物館、華爾街、第五大道、中央公園等，倒也自得其樂。

那一年是美國 建國兩百周年。之前兩、三年可謂多事之秋──尼克森總統因為水門案下台；美軍從中南半島的越南、寮國、高棉撤退，鬧了好幾年的全美校園和街頭遍地開花的反戰示威與鎮暴亂象偃旗息鼓，美國上下迅速恢復元氣。

一九七六年美國正期待七月四日的建國兩百年之喜，第一大城紐約更是充滿了歡欣鼓舞氣氛；國慶日當天，哈德遜河有大型輪船遊行，汽笛競比悠揚，彩旗前後呼應，強國氣象復興。

就在那種氛圍下，來紐約看我的朋友和我登上了紐約最高的世貿雙子塔南樓第一百一十層的觀景台。那時搭電梯上觀景台，不需經過任何安檢。一九九三年二月世貿中心北樓地下停車場遭受炸彈襲擊，才開始實施安檢。

我們憑欄眺望，但見晴空豔陽下，幅員廣袤的紐約無邊無際地舖向地平線，上面密密麻麻的樓房如同玩具積木，據說最遠可以看到八十公里外。

終於，我這隻毛蟲由摩天大樓架構的水泥叢林深谷底，化為蝴蝶飛上喬木高枝，得以一覽天地遼闊無垠。

看夠了景致，我們拍下合照，朋友後來成了我的先生。當時我們沒能預料的是，這兩座一九七三年四月四日才正式剪綵啟用的雙子塔，二○○一年九月十一日竟然都遭到恐怖分子飛機撞入，相繼傾頹，化為灰燼，慘絕人寰。如果當時預感到二十五年後的恐襲，立在觀景台必定毛骨悚然。如今想舊地重遊，於老地點再度攝影，已不可得。